कपल्स में एज गैप रिश्ते को बना सकता है कमजोर, जानें शादी बचाने का तरीका

Relationship Challenges in Age Gap: किसी भी कपल के बीच का आदर्श एज गैप 3 से 5 साल का माना जाता है. लेकिन कई बार अरेंज मैरिज में कपल्स के बीच 10 से 15 साल का भी एज गैप होता है. हालांकि शुरूआत में तो ये नॉर्मल लगता है. लेकिन धीरे-धीरे करके ये एज गैप रिश्ते में परेशानियों का कारण बन जाता है. इसलिए रिश्ते को लंबा और खुशहाल तरीके से चलाने के लिए हमेशा सोच-समझकर शादी करनी चाहिए. 10 से 15 साल का एज गैप होने के कारण दोनों की सोच, लाइफस्टाइल, पसंद-नापपंसद और समझगारी में काफी फ्रक होता है, जो रिश्ते की मजबूती पर बुरा असर डाल सकती है. लेकिन अगर रिश्ते को समझदारी और धैर्य के साथ निभाया जाए, तो रिश्ता खूबसूरत बना रहता है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से उम्र के अंतर बाद भी आप रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं.

एक-दूसरे की सोच को समझें

कपल्स के बीच अगर इतना लंबा एज गैप होगा, तो दोनों की सोच और एक्सपीरियंस में भी काफी अंतर होगा. ऐसे में अपने पार्टनर के नजरिए को समझने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है कि आपका विचार उनसे न मिलें. लेकिन आपको सामने वाले के विचारों की इज्जत करनी चाहिए. एक दूसरे से बातचीत करते समय तर्क की जगह सामने वाले को समझने और सुनने की आदत डालें.

स्पेस दें

चाहे उम्र कोई भी हो, हर इंसान को अपने स्पेस की जरूरत होती है. इसके साथ-साथ उम्र के हिसाब के भी स्वाभाव में बदलाव होता है. ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपसे बड़ा है, तो हो सकता है कि वह शांत और प्राइवेट रहना पसंद करे. ऐसे ही अगर पार्टनर छोटा है, तो उसे एडवेंचर और एक्टिविटी पसंद हो सकती है. ऐसे में एक दूसरे की पसंद का रिस्पेक्ट करें. अपने पार्टनर के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल कर चीजें करने की कोशिश करें.

सिमिलर इंटरेस्ट

एज गैप के बाद भी दोनों के बीच कुछ सिमिलर इंटरेस्ट जरूर होंगे. ऐसे में उन सिमिलर इंटरेस्ट वाली चीजों पर साथ में समय बिताना शुरू कर दें. फिल्म देखना, घूमने जाना या साथ में हॉबी अपनाना, इससे रिश्ता मजबूत होता है. वहीं साथ में समय बिताने से इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है.

तारीफ करें

एज गैप के कारण ऐसी कई चीजें होंगी, जो आपको अपने पार्टनर में पसंद नहीं आएंगी. ऐसे में हर बार उनकी आलोचना न करें. उनकी अच्छी चीजों को देखें और उनकी तारीफ करें. पॉजिटिव माहौल रिश्ते को लंबे समय तक हेल्दी रखता है.