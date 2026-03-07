Advertisement
रिश्ता पक्का होने से पहले अपने होने वाले पति से पूछें ये 5 चीजें, जिंदगी रहेगी खुशहाल

Healthy Relationship Tips: शादी होने से पहले आपको अपने होने वाले पति से कुछ बातें पूछ लेनी चाहिए, जिससे बाद में आपको किसी भी तरह का अफसोस ना हो.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:27 PM IST
रिश्ता पक्का होने से पहले अपने होने वाले पति से पूछें ये 5 चीजें, जिंदगी रहेगी खुशहाल

Healthy Relationship Tips:  शादी का रिश्ता अहम होता है. ये फैसला एकदम सोच-समझ के ही करना चाहिए. यह सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता है बल्कि दो परिवार भी मिल जाते हैं. कई लोगों के रिश्ते शादी के बाद खराब हो जाते हैं और लोग सोच नहीं पाते हैं कि पहले जैसा रिश्ता बाद में खराब क्यों हो जाता है? अगर आपका भी रिश्ता पक्का होने वाला है और अपने होने वाले पति में वो सारे गुण देखना चाहती हैं, तो आप सोचती हैं, तो आज आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपको जरूर पूछनी चाहिए ये आपके रिश्ते को खुशहाल बनाने में मदद करेगी. आइए आप भी जान लीजिए.
 

अपने होने वाले पति से पूछें ये 5 चीजें
 

1. उनका करियर गोल

अगर आपका रिश्ता पक्का होने वाला है या हो गया है, तो आपको अपने होने वाले पति से उनके करियर गोल के बारे में पूछ लेना चाहिए. ये बातें पहले से ही हो तो ठीक रहता है. क्या वो आपके करियर को सपोर्ट करेंगे? ये चीजें भी आपको पहले से ही साफ करके चलनी है.
 

2. मनी मैनेजमेंट

आपको अपने होने वाले पति से मनी मैनेजमेंट के बारे में भी बातचीत पहले से ही करके रखनी चाहिए. उनसे आपको पूछना चाहिए कि वो पैसे को स्मार्टली सेव कैसे करते हैं? और क्या वो कर्ज में हैं? या आपके साथ वो घर को कैसे मैनेज करेंगे.  

3. लाइफस्टाइल कैसी है?

आपको रिश्ता पक्का होने से पहले ही उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सवाल पूछ लेने चाहिए. पति के जीवन के लक्ष्यों के बारे में आपको जानना चाहिए.  क्या वह घूमना-फिरना पसंद करते हैं? उनको मूवी देखना पसंद है.
 

4. पर्सनल सेविंग्स

रिश्ता अगर पक्का हो गया है, तो आपको उनसे पर्सनल सेविंग्स के बारे में बात करनी चाहिए. आपको उनके भविष्य की प्लानिंग भी पहले से पता होनी चाहिए. ऐसा करने से आपका आने वाला समय बेस्ट रहेगा और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं  होगी.
 

5. लोन और कर्ज 

आपको अपने होने वाले पति के बारे में ये जानना बेहद ही जरूरी है कि उनके ऊपर कोई लोन और कर्ज तो नहीं है. क्या परिवार पर भी कोई बड़ा लोन है, आपको ये भी पहले ही पूछ लेना है.
 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Relationships TipsHealthy Relationship Tips

