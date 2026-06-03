Advertisement
trendingNow13236741
Hindi Newsरिलेशनशिपसिर्फ कमाई ही नहीं, बेटी के लिए लड़का देखते समय जरूर करें ये सवाल, जीवनभर खुश रहेगी आपकी परी

सिर्फ कमाई ही नहीं, बेटी के लिए लड़का देखते समय जरूर करें ये सवाल, जीवनभर खुश रहेगी आपकी परी

बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है. केवल सैलरी पूछना काफी नहीं है. बेटी के भविष्य के लिए कुछ सवाल पूछना बेहद जरूरी है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ कमाई ही नहीं, बेटी के लिए लड़का देखते समय जरूर करें ये सवाल, जीवनभर खुश रहेगी आपकी परी

शादी केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं है. भारतीय समाज में शादी दो परिवार का रिश्ता होता है. ऐसे में अक्सर लोग रिश्ता देखते समय केवल लड़के नौकरी और मोटी सैलरी को देखकर फैसला लेते हैं. आज के समय में लोग रिश्ता देखते समय केवल लड़के की कमाई को ही खुशहाल शादी मानते हैं. सैलरी जरूरी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सफल शादी के लिए अच्छी सैलरी बेहद जरूरी है. अगर आप बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे हैं तो आपको शादी करने से पहले कुछ सवाल करने चाहिए. 

शादी और रिश्ते को लेकर सोच 

सबसे पहल ससमझने की कोशिश करें कि लड़का शादी को किस नजरिए से देखता है. उसके लिए शादी केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है या फिर वह शादी को सम्मान का रिश्ता मानता है. शादी के बाद जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं. ऐसे में समझदार इंसान की शादी को लंबे समय तक संभाल सकता है. 

करियर और भविष्य की तैयारी 

आज के समय लड़की के लिए रिश्ता देखते समय केवल नौकरी देखना काफी नहीं होता है. लड़के से भविष्य के बारे में भी जानना चाहिए. वह खुद को आने वाले सालों में कहां देखता है. वह अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहता है. इससे समझ आता है कि वह अपने जीवन में विकास और स्थिरता किसे महत्व देता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी को लेकर नजरिया 

आज के समय में लड़कियां नौकरी करती हैं. इस दौरान लड़के से सवाल जरूर करना चाहिए कि शादी के बाद पत्नी के करियर और काम करने को लेकर क्या सोच रखता है. अगर लड़का पत्नी के सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करता है तो यह अच्छा संकेत हो सकता है. 

जिम्मेदारियों को बांटना 

शादी के बाद घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बांटने को लेकर राय जानना बेहद जरूरी है. लड़का घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर क्या राय रखता है. क्या उसे लगता है कि घर का काम केवल महिलाओं का काम होता है. इस तरह के सवाल आप सामने वाले के व्यवहार और सोच के बारे में जान सकते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylerelationship

Trending news

'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
karnataka
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
CBSE chairman
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
west bengal tmc
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
Tamil Nadu IAS Transfers
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?