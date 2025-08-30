कहीं आप भी तो ब्रेकअप के बाद नहीं कर रहे ये काम? बिल्कुल बना लें दूरी, वरना जिंदगी भर रहेगा अफसोस
Relationship Tips: व्यक्ति ब्रेकअप के बाद इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है. ऐसी हालत में इंसान कई ऐसी चीजें कर देता है, जो उसे जिंदगी पर पछतावे में डाल सकती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:44 PM IST
Breakup Tips: ब्रेकअप के बाद का समय किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन हो सकता है. इस वक्त व्यक्ति का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और दिमाग में कई तरह की उलझने बढ़ने लगती हैं. इस फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. ऐसी हालात में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी अचानक खाली हो गई है. ऐसे में व्यक्ति जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देता है, जो उसे जिंदगी भर तकलीफ में डाल सकतीहै. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ब्रेकअप के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए...

 

ब्लेम गेम
ब्रेकअप के बाद ब्लेम गेम का दौर शुरू होता है. अक्सर इसका दोषी खुद को या अपने पार्टनर को बनाने लगते हैं. इससे मेंटल प्रेशर बढ़ता है. अगर आप ब्रेकअप का ब्लेम खुद लेते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं. वहीं अगर आप चीजों को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ने को कोशिश करते हैं, तो यह आपको ब्रेकअप से निकलने में मदद करता है. आपको बता दें, ब्लेम करने से आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता है. 

एकतरफा प्यार
कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी अपने पुराने प्यार को भूला नहीं पाते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं. लेकिन आपको बता दें, ब्रेकअप के बाद ऐसा करना समय और एनर्जी की बर्बादी है. लेकिन ब्रेकअप के बाद आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है. ब्रेकअप के बाद पुराने रिश्ते से निकलना बेहद जरूरी है और नए रिश्तों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए. इसलिए ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें. 

 
सोशल मीडिया में जिंदगी
ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. वे सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं. अपने पार्टनर की जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए उन्हें स्टॉकिंग करते हैं. लेकिन ऐसा करना आपको बहुत दुखी कर सकता है. इसलिए ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी चाहिए और खुद पर फोकस करना चाहिए.

