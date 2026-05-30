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Hindi Newsरिलेशनशिपलड़के का करोड़ों का हो पैकेज, अगर दूल्हेराजा में है ये 1 आदत तो ना करें बेटी की शादी, जिदंगी हो जाएगी बर्बाद

लड़के का करोड़ों का हो पैकेज, अगर दूल्हेराजा में है ये 1 आदत तो ना करें बेटी की शादी, जिदंगी हो जाएगी बर्बाद

बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं समय अक्सर घर वाले लड़के की सैलरी पर ध्यान देते हैं. बल्कि लड़के नेचर को देखना चाहिए. अगर आपको लड़के के अंदर ये आदत नजर आती हैं तो आप अपनी बेटी का हाथ इस लड़के को ना दें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 30, 2026, 05:56 PM IST
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लड़के का करोड़ों का हो पैकेज, अगर दूल्हेराजा में है ये 1 आदत तो ना करें बेटी की शादी, जिदंगी हो जाएगी बर्बाद

शादी सिर्फ कर लेने के लिए नहीं करनी चाहिए. शादी करना लाइफ का बहुत बड़ा फैसला होता है. शादी किसी भी इंसान की लाइफ को बदल सकती है. अच्छा लाइफ पार्नटर मिल जाता है तो लाइफ बहुत अच्छी और आसान हो जाती है. वहीं खराब पार्टनर मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है. ऐसे में बेटी के लिए लड़का देखते समय इस 1 बात का जरूर ध्यान देना चाहिए. आइए जानते हैं बेटी के लिए बेटा देखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए. 

सैलरी नहीं आदत देखें 

जीवन जीने के लिए पैसे बेहद जरूरी है. लेकिन रिश्ते को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है. अगर कोई इंसान अच्छी कमाई करता है लेकिन उनका नेचर बहुत खराब है या कठोर है तो पार्टनर की लाइफ तनावपूर्ण हो सकती है. बात-बात पर बेकाबू गुस्सा होना और सामने वाले के इशारों पर नचाने की जिद रिश्ते को खराब कर सकती है. अगर लड़के का नेचर सही नहीं है तो आपको बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में नहीं देना चाहिए. 

गुस्सैल नेचर 

अगर लड़के स्वभाव काफी गुस्सैल है तो आपको ऐसे लड़के को बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए. कोई इंसान गुस्से में अगर अपना आपा खो देता है तो इसका मतलब है कि वह अपने पार्टनर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. इस तरह के इंसान पार्टनर को मेंटली तोड़ देते हैं. इस तरह के लोगों का कंट्रोलिंग नेचर होता है. जहां पार्टनर अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेते हैं. पार्टनर ने क्या पहना, कहा जाएगी सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं. ऐसे इंसान के साथ रहना आपके पार्टनर के लिए खतरनाक हो सकता है. 

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कैसे पहचानें लड़के का नेचर 

शुरुआत में किसी का भी असली नेचर पता करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन कुछ बातों गौर करके लड़के असली नेचर का पता किया जा सकता है. 

दूसरे के साथ उसका नेचर देखें 

किसी के असली नेचर का पता लगाने के लिए देखें कि उसका दूसरे का साथ नेचर कैसा है. अगर आप किसी लड़के से रेस्टोरेंट में मिलने जाते हैं तो देखें कि वहां के स्टाफ, वेटर और ड्राइवर के साथ कैसे बर्ताव है. अगर वह दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं तो समझ लीजिए वह इंसान सही नहीं है. 

बहुत रोक-टोक करना 

अगर शादी के पहले कोर्टशिप के दौरान अगर लड़का बेटी के साथ बहुत कंट्रोलिंग बिहेव कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो लड़का रेड फ्लैग है. अगर वह आपकी बेटी के साथ रोक-टोक करता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इस बिहेवियर को नजरअंदाज करना बेटी के लिए खतरनाक हो सकता है. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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