डेटिंग लाइफ के ये सबसे घटिया शब्द, देते हैं धोखे का इशारा

आज के समय में डेटिंग आसान नहीं है. अगर के समय में रिलेशनशिप आई लव यू तक सीमित नहीं है. डेटिंग लाइफ में कुछ ऐसे शब्द है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है. अगर आपके रिलेशनशिप में भी इस तरह की दिक्कत आ रही हैं तो आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं चाहता है. आपको ट्रैप कर रहा है. आइए जानते हैं डेटिंग टर्म्स की सच्चाई क्या है.

लव बॉम्बिंग

रिश्ते की शुरुआत में अगर कोई आपको दिन भर में खूब मैसेज करें, हर घंटे तारीफ के पुल बांधे और आपको ऐसा महसूस कराएं कि आप उनकी दुनिया का केंद्र है, थोड़ा संभल जाए. इस कंडीशन को लव बॉम्बिंग कहते हैं. इसे कंट्रोलिंग बिहेवियर माना जाता है. पहले खूब प्यार करता है जैसे ही आप उनके प्यार में पागल हो जाते हो तो वह अचानक अपना प्यार कींच लेता है और आपको अकेला छोड़ देता है.

ब्रेडक्रंबिंग

अगर आपका पार्टनर आपको कभी-कभी मैसेज करता है. फिर अचानक गायब हो जाता है. हफ्ते भर बाद मैसेज करके वापस आ जाता है. इस कंडीशन को रिलेशनशिप में ब्रेडक्रंबिंग कहते हैं. ऐसे में सामने वाला इतना ही अंटेशन देता है जिससे उम्मीद बनी रहे. वह आपको पूरा समय या कमिटमेंट नहीं देगा. बस आपको अपनी वेटिंग लिस्ट में रखेगा.

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सिचुएशनशिप

हम दोस्त से ज्यादा है लेकिन कमिटेड नहीं है. अगर आपके रिश्ता भी ऐसा तो आप सिचुएशनशिप में हैं. इस कंडीशन में कपल की तरह लोग रहते हैं. इमोशनल सपोर्ट, घूमना, फिरना और फिजिकल होना है लेकिन फ्यूचर को लेकर कोई भी कमिटमेंट नहीं होती है. अगर आप रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो आपके लिए ये दर्दनाक हो सकता है.

खुद को कैसे बचाएं

अगर आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप हमेशा रिश्ते में क्लैरिटी टिके रहें. कन्फ्यूजन पर नहीं. अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है तो आपको पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए. डेटिंग के दौरान अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, खुद को इमोशनल रूप से सुरक्षित रखें.