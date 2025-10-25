Advertisement
रिश्ते में है बहुत ज्यादा टेंशन और नेगेटिविटी? तुरंत करें ब्रेकअप, इन तरीकों का करें इस्तेमाल

Relationship Tips: न चाहते हुए भी, कई बार रिश्तों में टेशन और नेगेटिविटी आ जाती है. ऐसे में अगर आपको लगता है कि अब ब्रेकअप का समय हो गया है, तो आपको इन तरीकों से ब्रेकअप कर लेना चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:45 AM IST
Relationship Tips: कई बार पता ही नहीं चलता और रिश्ते में प्यार की जगह झगड़े, गलतफहमियां और स्ट्र्रेस बढ़ जाते हैं. ऐसे में एक-दूसरे के साथ रहने से व्यक्ति को मेंटली और इमोशनली नुकसान होता है. अगर आपको लगता है कि अब आपका रिश्ता बोझ बन चुका है, तो समय रहते इसे खत्म कर लेना ही ज्यादा बेहतर होता है. लेकिन ब्रेकअप भी सोच-समझकर और सही तरीके से करना जरूरी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और समझदारी से भरे तरीके बताएंगे, जिसे आप मुश्किल समय में इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

खुद से ईमानदार रहें
ब्रेकअप करने से पहले सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या इस रिश्ते में आप सच में खुश हैं? अगर आपको लगता है कि आप नहीं खुश हैं, तो अब आपका आगे बढ़ने का समय है. अपने दिल की बात को समझें और ब्रेकअप करके सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस बना लें. 

साफ-साफ बात करें
गुस्से या फीलिंग्स में बहकर ब्रेकअप का फैसला लेना सबसे बड़ी गलती होती है. ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से साफ-साफ और शांति से बात करें. ऐसा करने से बिना किसी आरोप, लड़ाई या ताने के रिश्ता को खत्म किया जा सकता है और मेंटल पीस बनी रहती है. आपको बता दें, इससे दोनों को क्लोजर मिलेगा और यह आगे बढ़ने का आसान तरीका है. 

 

खुद को समय दें
ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी है कि आप खुद को समय देना. सोशल मीडिया पर अपने एक्स को स्टॉक न करें या पुराने चैट्स पढ़ने की गलती न करें. कुछ समय के लिए अपने एक्स से दूरी बनाएं, जिससे आपका ब्रेन और हार्ट दोनों ही शांत हो जाएगा. इस समय अपनी हॉबीज, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं. 

 

नई शुरुआत करें
ब्रेकअप का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका होता है. खुद को ब्लेम करने के बजाय इस अनुभव से सीखें कि अगली बार रिश्ते में क्या सुधार किया जा सकता है. आप अपने करियर, फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

