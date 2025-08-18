रिलेशनशिप में भी होता है बर्नआउट, ये 5 इशारे दिखें तो समझ जाएं सबकुछ ठीक नहीं चल रहा
रिलेशनशिप में भी होता है बर्नआउट, ये 5 इशारे दिखें तो समझ जाएं सबकुछ ठीक नहीं चल रहा

रिलेशनशिप बर्नआउट को नजरअंदाज करना रिश्ते को खोखला कर सकता है. इसलिए कुछ इशारो को पहचानकर वक्त रहते खुलकर बातचीत करें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:06 AM IST
रिलेशनशिप में भी होता है बर्नआउट, ये 5 इशारे दिखें तो समझ जाएं सबकुछ ठीक नहीं चल रहा

Relationship Burnout Signs: आज की तेज दौड़ती जिंदगी में जहां कामकाज और निजी जिम्मेदारियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं रिश्तों में भी कई बार थकान और ऊब की स्थिति आने लगती है. इसे ही रिलेशनशिप बर्नआउट कहा जाता है. जैसे ऑफिस वर्क से थकान और तनाव बढ़ता है, वैसे ही रिश्ते में भी लगातार स्ट्रेस और इम्बैलेंस बर्नआउट का कारण बन सकते हैं. अगर वक्त रहते इसके इशारे पहचाने न जाएं तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 5 इशारे जो बताते हैं कि आपका रिश्ता बर्नआउट की ओर बढ़ रहा है.

1. बातचीत में कमी आना
किसी भी रिश्ते की नींव कम्यूनिकेशन पर टिकी होती है. अगर आप दोनों के बीच बात करने का मन न करे, बातचीत छोटी और फॉर्मल हो जाए, या फोन पर भी बातचीत बोझ लगने लगे, तो ये इशारा है कि रिश्ते में थकान आ रही है.

2. इमोशनल कनेक्शन का टूटना
रिश्ते में प्यार और अपनापन तभी तक टिकता है जब जज्बाती जुड़ाव मजबूत हो. अगर पार्टनर की परेशानियां या खुशियां आपको अफेक्ट करना बंद कर दें, या आप उनके साथ समय बिताने से बचने लगें, तो यह इमोशनल डिस्कनेक्ट का संकेत है, जो बर्नआउट की ओर इशारा करता है.

3. बार-बार झगड़े और चिड़चिड़ापन
छोटी-छोटी बातों पर बहस होना, गुस्सा आना या डिबेट बढ़ जाना ये बताता है कि आपके पेशेंस की लिमिट खत्म हो रही है. ये झगड़े किसी बड़े मसले के नहीं बल्कि रिश्ते में जमा हुई थकान और तनाव के नतीजे हो सकते हैं.

4. क्वालिटी टाइम की कमी
जब कपल्स एक-दूसरे के साथ समय बिताने के बजाय दोस्तों, काम या मोबाइल में ज्यादा बिजी हो जाएं तो ये भी बर्नआउट का इशारा है. अगर साथ रहने के बावजूद ‘अकेलापन’ महसूस होने लगे तो ये रिश्ते की थकावट का बड़ा संकेत है.

5. रिश्ते को बनाए रखने की ख्वाहिश कम होना
सबसे बड़ा इशारा ये है कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाने या बचाने की ख्वाहिश ही न रहे. अगर समझौते, सुधार या बदलाव की चाह खत्म हो जाए और आप हर चीज को ‘जैसा है वैसा’ मान लें, तो ये रिलेशनशिप बर्नआउट का सीरियस कंडीशन है.

