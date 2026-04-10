Gen Z के बीच 'Choremance' रिलेशनशिप ट्रेंड तेजी से हो रहा है वायरल, जानिए क्या हैं इसके फायदे?

Choremance Relationship: आजकल Gen Z के बीच में डेटिंग का सिलसिला भी कुछ बदल सा गया है. रिश्तों में अब पहले जैसी कोई बात रही ही नहीं है. डिजिटल दुनिया में रिश्तों की परिभाषा तक बदल गई है. इन लोगों को अपने रिश्ते में नए-नए चीजों को लाना बड़ा ही पसंद होता है. आजकल सोशल मीडिया पर 'Choremance' रिलेशनशिप ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोगों को ये सुनने में थोड़ा अजीब और अनसुना सा लग रहा होगा लेकिन आज ये युवा इसको अपना रहे हैं. इनकी सोच भी इनकी तरह एकदम मॉडर्न हो गई है. अब सिर्फ डिनर या मूवी डेट पर जाने का जमाना थोड़ा सा बदल गया है और लोग नई-नई चीजों को खोजकर अपना रहे हैं.



आज आपको इस खबर में बताते हैं कि आखिर ये क्या है 'Choremance' रिलेशनशिप और ये क्यों हो रहा है युवा के बीच तेजी से वायरल. इसको Gen Z लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि ये क्या है और इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है.



'Choremance' रिलेशनशिप क्या है?

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'Choremance' रिलेशनशिप ये एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें अपने बिजी रूटीन को रोके बिना एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम को बिताते हैं, इसमें घर का काम भी फटाफटा भी हो जाता है और लोगों को साथ में समय भी मिल जाता है. इसमें आप महंगे रेस्टोरेंट या मूवी डेट पर जाने की बजाय घर का काम साथ में करना पसंद कर रहे हैं.



Choremance रिलेशनशिप का फायदा



1. डेट और काम

Choremance रिलेशनशिप को अगर आप अपने रिश्ते में अपनाते हैं, तो आप डेट और काम दोनों को एकसाथ बेलेंस कर सकते हैं. पार्टनर एक साथ समय बिताने के साथ-साथ दूसरे कामों को भी समय पर कर सकते हैं.



2. टाइम बिताना

आजकल की इस बिजी लाइफ में लोगों को एक-दूसरे के लिए समय नहीं मिल पाता है अगर आप एक-दूसरे के साथ एकदम मस्त सा समय बिताना चाहते है, तो आप Choremance रिलेशनशिप को अपनाकर एक साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं.



3. जुड़े रहना

ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, जिसमें आप एकदूसरे के साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और फिर आपको जुदा-जुदा सा महसूस भी नहीं होता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)