गाली-गलौज और तू-तड़ाक! ऐसे करते हैं पार्टनर से बात? रिलेशनशिप में दरार ला सकती है Disrespect

Importance of Respect in Relationship: एक रिश्ता दो दिलों का मेल होता है. इसे सफल बनाने के लिए प्यार, समझदारी और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है. इस सबकी मदद से रिश्ता मजबूती से खड़ा होता है. लेकिन कई बार रिश्ते में कपल्स एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं. वे गाली-गलौज, तू-तड़ाक और बुरी भाषा का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका बुरा असर उनके रिश्ते पर पड़ जाता है और धीरे-धीरे रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिश्तों में डिसरिस्पेक्ट आपके हंसते-खेलते रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है और एक रिश्ते में एक-दूसरे की इज्जत करना क्यों जरूरी है?

सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट

रिलेशनशिप में जब कोई पार्टनर बार-बार गाली-गलौज या अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, तो इससे सामने वाले इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगता है. ऐसी चीजें उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाती हैं. इसका नतीजा ये होता है कि उनका आप पर ट्रस्ट भी खत्म होने लगता है. ऐसे में जब रिश्ते में भरोसा ही नहीं रहेगा, तो रिश्ता केवल नाम का ही रह जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तू-तड़ाक से बढ़ता है कॉन्फ्लिक्ट

अपने पार्टनर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन, रिश्ते की नींव होती है. लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत करने के बजाय, या बातचीत के दौरान तू-तड़ाक और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके रिश्ते में दरार ला सकती है. इससे परेशानी खत्म होने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है. ऐसे में एक-दूसरे का अपमान करना आपके रिश्ते में परेशानियां ला सकता है.

मेंटल हेल्थ

कई बार लोग ये समझते हैं कि गाली-गलौज करने से गुस्सा निकलता है. ऐसे में वे इन चीजों को आम समझने लगते हैं और गुस्सा निकालने का ये जरिया बना लेते हैं. लेकिन आपको बता दें, आपकी ये आदत आपके पार्टनर के मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकती है. ये चीजें इंसान को अंदर से टोड़ देती है, जिससे उन्हें स्ट्रेस, चिंता, यहां तक की डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.