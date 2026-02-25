Advertisement
जिन बच्चों के लिए साथ गुजारी जिंदगी, उनके जाते ही बिखर जाता है रिश्ता! जानें क्या है ‘एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स’

Empty Nest Divorce: शादी के बाद बहुत से कपल अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं. बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेकर करियर तक हर कदम पर कपल साथ रहते हैं. पर जब बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर छोड़ देते हैं तो अचानक घर में सन्नाटा छा जाता है और ऐसे में एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स काफी बढ़ जाते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:25 AM IST
रिश्तों के उलझनों के बीच आजकल एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है.  एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स तब होता है जब बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर छोड़ देते हैं और इसके के बाद कपल अलग होने का फैसला करते हैं. सालों तक जिम्मेदारियों के कारण जो दूरी छुपी रहती है वो बच्चों के जाने के बाद दिखने लगती है. ये ट्रेंड अब शहरों में तेजी से बढ़ रहा है और रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

क्या है एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स
एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स का मतलब है खाली घोंसला और टूटता रिश्ता. जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता का पूरा ध्यान उनकी जरूरतों पर रहता है. पढ़ाई, फीस, ट्यूशन, बीमारी, शादी, करियर हर चीज में भागदौड़ चलती रहती है. इस भागदौड़ में पति पत्नी एक दूसरे से बात करना भी कम कर देते हैं. धीरे धीरे रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाता है. जब बच्चों की जिम्मेदारी खत्म या कम होती है तो कई कपल का रिश्ता भी कमजोर हो जाता है जिस वजह से एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स आजकल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, खासकर बड़े शहरों में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है.

बच्चों के दूर जाने से बिखर जाता हैं रिश्ते
जब बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं या शादी के बाद अपना घर बसा लेते हैं तो घर में सिर्फ दो लोग रह जाते हैं वो हैं माता पिता. तब पेरेंट्स को महसूस होता है कि उनके बीच बात करने को कुछ नहीं बचा है. ऐसे में लोगों को पुराने झगड़े याद आने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ जाती है. कई कपल्स को लगता है कि अब साथ रहने का कुछ मतलब ही नहीं रह गया है. 

क्यों बढ़ रहे हैं एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स
एम्प्टी नेस्ट डिवोर्स बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इमोशनल दूरी है. सालों तक सिर्फ माता पिता की भूमिका निभाने वाले लोग पति पत्नी की भूमिका भूल जाते हैं. उनके शौक अलग हो जाते हैं, सोच अलग हो जाती है और एक दूसरे से बच्चों के अलावा किसी भी तरह की बातचीत ही नहीं होती है. आजकल सोशल मीडिया और बदलती लाइफस्टाइल भी इसका कारण बन रहे हैं. लोग अपनी खुशी को ज्यादा महत्व देने लगे हैं. अगर वो रिश्ते में खुश नहीं रह पा रहा तो अलग होने का फैसला काफी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि उनके पास बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती है. 

कपल ऐसी करें दूरी कम
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कपल बच्चों के दूर जाने के बाद अलग हो जाता है. कई कपल साथ में समय बिता कर एक दूसरे को समझने का भी प्रयास सकते हैं. कई तरीके हैं जिससे इस स्थिति को संभाला जा सकता है. बच्चों के जाने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, साथ घूमने जाना चाहिए, पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए. कई बार बहुत से केस में अगर बात ज्यादा बिगड़ती जा रही है तो काउंसलिंग भी लें सकते हैं.

