हर बात पर अपने पार्टनर से लगाते हैं एक्सपेक्टेशन? जानें रिश्ते में कैसे जहर घोलती हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें

Relationship Advice: एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए प्यार, भरोसे और समझदारी की जरूरत होती है. इसके साथ-साथ गुड कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन, रिस्पेक्ट रिश्ते को धीरे-धीरे मजबूत बनाने का काम करता है. वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जो आपके रिश्ते को कमजोर करती हैं, जैसे डिसरिस्पेक्ट, तुलना करना, कंट्रोलिंग नेचर या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन. अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, तो वह सामने वाले इंसान को परेशान करने लगता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रिश्तों में कैसे जहर घोलती है.

उम्मीदें इंसान को बदलना चाहती है

जब आप किसी से हर बात पर उम्मीद लगाने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके रियल पर्सनालिटी को बदलना चाह रहे हैं. वो इंसान जैसा है, आप उन्हें वैसे स्वीकार नहीं कर रहे. इससे सामने वाले इंसान पर प्रेशर पड़ता है कि वह खुद को बदलें, जिससे वह इंसान आपसे धीरे-धीरे दूरी बनाने लगता है.

हर बार उम्मीद पूरी नहीं होती

हर बात पर एक्सपेक्टेशन करने से, जरूरी नहीं कि हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ही हो. ऐसे में जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो आपको निराशा, चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन का एहसास होने लगता है. ये धीरे-धीरे रिश्ते में झगड़ों का कारण बन जाता है. लड़ाई-झगड़ें, शिकायतें आपके रिश्ते को कमजोर बनाने लगती है.

अपने मन में ही उम्मीदें बनाना

कई बार लोग अपने मन में ही उम्मीदें बनाने लगते हैं. ऐसा खासकर लड़कियों में देखा गया है, उनका मानना होता है कि "बिना बोले ही उनका पार्टनर उनकी बातें समझ लें." लेकिन ये रिश्ते में केवल परेशानियां बढ़ाता है, इससे गलतफहिमां जन्म लेती हैं, जो कंफ्यूजन और झगड़ों का कारण बन जाती है. एक खुशहाल रिश्ते की नींव अच्छा कम्युनिकेशन होती है.

एक्सपेक्टेशन नहीं, रिश्ते में एक्सेप्टेंस है जरूरी

आपको पार्टनर जैसा है, उसी वैसे ही स्वीकार करना ही प्यार होता है. अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करना प्यार नहीं होता है. इसलिए रिश्ते में एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है. बिना किसी शर्त, एक्सपेक्टेशन, के अपने पार्टनर की स्वीकार कर लें.