हर बात पर अपने पार्टनर से लगाते हैं एक्सपेक्टेशन? जानें रिश्ते में कैसे जहर घोलती हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें
Advertisement
trendingNow12913717
Hindi Newsरिलेशनशिप

हर बात पर अपने पार्टनर से लगाते हैं एक्सपेक्टेशन? जानें रिश्ते में कैसे जहर घोलती हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें

Relationship Tips: हर इंसान अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें आपके रिश्ते में जहर घोल सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पार्टनर से कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर बात पर अपने पार्टनर से लगाते हैं एक्सपेक्टेशन? जानें रिश्ते में कैसे जहर घोलती हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें

Relationship Advice: एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए प्यार, भरोसे और समझदारी की जरूरत होती है. इसके साथ-साथ गुड कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन, रिस्पेक्ट रिश्ते को धीरे-धीरे मजबूत बनाने का काम करता है. वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जो आपके रिश्ते को कमजोर करती हैं, जैसे डिसरिस्पेक्ट, तुलना करना, कंट्रोलिंग नेचर या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन. अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, तो वह सामने वाले इंसान को परेशान करने लगता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रिश्तों में कैसे जहर घोलती है.

 

उम्मीदें इंसान को बदलना चाहती है
जब आप किसी से हर बात पर उम्मीद लगाने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके रियल पर्सनालिटी को बदलना चाह रहे हैं. वो इंसान जैसा है, आप उन्हें वैसे स्वीकार नहीं कर रहे. इससे सामने वाले इंसान पर प्रेशर पड़ता है कि वह खुद को बदलें, जिससे वह इंसान आपसे धीरे-धीरे दूरी बनाने लगता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

हर बार उम्मीद पूरी नहीं होती
हर बात पर एक्सपेक्टेशन करने से, जरूरी नहीं कि हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ही हो. ऐसे में जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो आपको निराशा, चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन का एहसास होने लगता है. ये धीरे-धीरे रिश्ते में झगड़ों का कारण बन जाता है. लड़ाई-झगड़ें, शिकायतें आपके रिश्ते को कमजोर बनाने लगती है. 

 

अपने मन में ही उम्मीदें बनाना
कई बार लोग अपने मन में ही उम्मीदें बनाने लगते हैं. ऐसा खासकर लड़कियों में देखा गया है, उनका मानना होता है कि "बिना बोले ही उनका पार्टनर उनकी बातें समझ लें." लेकिन ये रिश्ते में केवल परेशानियां बढ़ाता है, इससे गलतफहिमां जन्म लेती हैं, जो कंफ्यूजन और झगड़ों का कारण बन जाती है. एक खुशहाल रिश्ते की नींव अच्छा कम्युनिकेशन होती है. 

 

एक्सपेक्टेशन नहीं, रिश्ते में एक्सेप्टेंस है जरूरी
आपको पार्टनर जैसा है, उसी वैसे ही स्वीकार करना ही प्यार होता है. अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करना प्यार नहीं होता है. इसलिए रिश्ते में एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है. बिना किसी शर्त, एक्सपेक्टेशन, के अपने पार्टनर की स्वीकार कर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Relationship tipsexpectations can harm your relationship

Trending news

'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
;