मजबूत और प्यार से भरे रिश्ते के लिए पार्टनर में देखें ये आदतें, जीवन भर रहेंगे हैप्पी कपल्स

हम सब ने अपनी लाइफ में ऐसा कई बार सुना होगा 'अपोजिट अट्रैक्टस' लेकिन रियल लाइफ में क्या यह सही है. लाइफ पार्टनर के लिए अपोजिट अट्रैक्शन कितना सही है. लंबे रिश्ते के लिए पार्टनर में क्या देखना चाहिए.
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अक्सर लोग कहते हैं कि दो अलग-अलग स्वभाव के लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. दो अलग मिजाज के लोग मिलकर परफेक्ट कपल साबित होते हैं. साइंस इस बारे में कुछ अलग की कहता है. स्टडी के अनुसार एक जैसे स्वभाव के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं.
स्टडी के अनुसार एक जैसे गुणों के लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं. अधिकतर मामले में पार्टनर एक दूसरे समान विचारधारा को पसंद करते हैं, चाहे वह राजनीतिक विचारधारा हो या फिर अन्य टॉपिक्स हो.
यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी की स्टडी के अनुसार एक जैसे डिजायरेबल ट्रेट वाले लोग एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. जिन लोगों की सोच और विचार एक जैसी होती है उनके साथ रहने की संभावना अधिक होती है. इसके अलावा उनका रिश्ता भी ज्यादा सफल हो सकता है.
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एक जैसे स्वभाव की वजह से कपल्स एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं.
एक जैसी विचारधारा वाले लोग लंबे समय तक रिश्ते में रहते हैं.
स्वभाव एक जैसा होने पर खुद ही रिश्ते में अच्छी तालमेल बना लेते हैं.
शुरुआती दौर में किसी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षण हो सकता है जो स्वभाव में हमसे बिल्कुल अलग हो, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में एक जैसा स्वभाव होना बेहद जरूरी है. अक्सर लोग अनजाने में उन्ही लोगों को चुनते हैं जो हमारे जैसे होते हैं. चाहे वो आदत हो या फिर लाइफ के मूल्य, समान सोच और विचारधारा आदि.