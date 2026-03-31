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Hindi Newsरिलेशनशिपमजबूत और प्यार से भरे रिश्ते के लिए पार्टनर में देखें ये आदतें, जीवन भर रहेंगे हैप्पी कपल्स

मजबूत और प्यार से भरे रिश्ते के लिए पार्टनर में देखें ये आदतें, जीवन भर रहेंगे हैप्पी कपल्स

हम सब ने अपनी लाइफ में ऐसा कई बार सुना होगा 'अपोजिट अट्रैक्टस' लेकिन रियल लाइफ में क्या यह सही है. लाइफ पार्टनर के लिए अपोजिट अट्रैक्शन कितना सही है. लंबे रिश्ते के लिए पार्टनर में क्या देखना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:59 PM IST
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मजबूत और प्यार से भरे रिश्ते के लिए पार्टनर में देखें ये आदतें, जीवन भर रहेंगे हैप्पी कपल्स

अक्सर लोग कहते हैं कि दो अलग-अलग स्वभाव के लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. दो अलग मिजाज के लोग मिलकर परफेक्ट कपल साबित होते हैं. साइंस इस बारे में कुछ अलग की कहता है. स्टडी के अनुसार एक जैसे स्वभाव के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं. 

एक जैसे गुणों को लोग करते हैं पसंद 

स्टडी के अनुसार एक जैसे गुणों के लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं. अधिकतर मामले में पार्टनर एक दूसरे समान विचारधारा को पसंद करते हैं, चाहे वह राजनीतिक विचारधारा हो या फिर अन्य टॉपिक्स हो. 

रिसर्च क्या कहती है 

यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी की स्टडी के अनुसार एक जैसे डिजायरेबल ट्रेट वाले लोग एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. जिन लोगों की सोच और विचार एक जैसी होती है उनके साथ रहने की संभावना अधिक होती है. इसके अलावा उनका रिश्ता भी ज्यादा सफल हो सकता है. 

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(ये भी पढ़ें- इन गलतियों से अंधेरे में पड़ सकता है बच्चों का फ्यूचर, सफलता के लिए तरस जाती है औलाद)

एक जैसी पसंद क्यों जरूरी 

एक जैसे स्वभाव की वजह से कपल्स एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं. 
एक जैसी विचारधारा वाले लोग लंबे समय तक रिश्ते में रहते हैं. 
स्वभाव एक जैसा होने पर खुद ही रिश्ते में अच्छी तालमेल बना लेते हैं. 

रिश्ते के लिए समानता क्यों जरूरी 

शुरुआती दौर में किसी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षण हो सकता है जो स्वभाव में हमसे बिल्कुल अलग हो, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में एक जैसा स्वभाव होना बेहद जरूरी है. अक्सर लोग अनजाने में उन्ही लोगों को चुनते हैं जो हमारे जैसे होते हैं. चाहे वो आदत हो या फिर लाइफ के मूल्य, समान सोच और विचारधारा आदि. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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