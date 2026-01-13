डेटिंग के इन 4 नए ट्रेंड को अपनाकर लंबे समय तक के लिए बरकरार रख सकते हैं अपना रिश्ता, बना रहेगा प्यार

Advertisement
  आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार भरे रिश्ते को केवल टाइम पास ही समझते हैं. बदलते समय के साथ-साथ लोग अपने रिश्ते को भी बदल देते हैं. रिश्ते में आने से पहले कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और ही हो जाते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:59 AM IST
New Dating Trends:  आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार भरे रिश्ते को केवल टाइम पास ही समझते हैं. बदलते समय के साथ-साथ लोग अपने रिश्ते को भी बदल देते हैं. रिश्ते में आने से पहले कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और ही हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर लोग आज के समय में खुलेआम प्यार का इजहार करते हैं. अगर आप भी अपने रिश्ते को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ डेटिंग ट्रेंड बताते हैं ये आपके बड़े ही काम आने वाले हैं. आपको नोट करना चाहिए.
 

कपल्स के लिए डेटिंग ट्रेंड 
 

1. सोलो पार्टनरशिप

कभी-कभी लोग अपने साथी की जिंदगी में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, कि दोनों को खुद का स्पेस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से झगड़े और परेशानियां बढ़ती जाती है. अगर आप भी रिश्ते को लंबे समय तक के लिए चलाना चाहते हैं, तो आपको सोलो पार्टनरशिप पर ध्यान देना चाहिए.
 

2. करियर कंपैटिबिलिटी

आजकल लोग बाद की चीजों के बारे में पहले से ही सोचकर रखते हैं और फिर उसी हिसाब से डेटिंग करते हैं. आपको उनके प्रोफेशनल सोच को भी जानना चाहिए और उसी हिसाब से एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए.
 

3. रोक-टोक से दूर

कुछ साथी आज भी ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर से पूछे या बताए बिना कहीं भी जाना नहीं पसंद करते हैं. अगर आप चाहते हैं, कि आपका रिश्ता लंबे समय तक के लिए चले तो आपको किसी भी तरह के रोक-टोक से दूर रहना चाहिए.
 

4. शक

आजकल के रिश्ते शक पर बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं अगर आप अपने रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको शक वाली भावनाओं से कोसों दूर रहना चाहिए. बेमतलब का शक आपकी जिंदगी और खुशहाल रिश्ते को कब तबहा कर देगा पता भी नहीं चलेगा. 

 

इसे भी पढ़ें: ब्रेकअप के बाद लड़कियां अचानक इतनी खूबसूरत क्यों दिखने लगती हैं?

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. 

 

