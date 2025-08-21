गर्लफ्रेंड या बीवी, कौन करती है ज्यादा परेशान और किसे हैंडल करने में लगती है ज्यादा मेहनत?

Girlfriend vs Wife: एक रिश्ते में प्यार के साथ-साथ तकरार भी होता है, चाहे रिश्ता पुराना हो या नया. कपल्स के बीच झगड़े होने बेहद आम बात है. लेकिन इस मामले में लड़कियां ज्यादा बदनाम हैं, चाहे गर्लफ्रेंड हो या बीवी लड़कों को लगता है कि लड़कियां उन्हें ज्यादा परेशान करती हैं. अक्सर लड़कों के बीच इस बात को लेकर मजाक भी बनाया जाता है कि किसके ज्यादा नखरे होते हैं. इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि गर्लफ्रेंड या बीवी किसे संभालना ज्यादा कठिन है.

गर्लफ्रेंड के एक्सपेक्टेशन

पत्नी से ज्यादा गर्लफ्रेंड के एक्सपेक्टेशन होते हैं. उनके खुश रखने के लिए सरप्राइज, रोमांटिक बातें और छोटे-छोटे गिफ्ट देने पड़ते हैं. इस मामले में अगर आप थोड़े भी लापरवाही करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं. इसी जगह बीवी के लिए इतना नहीं करना पड़ता है, बल्कि इस बीवी के मामले में आप एक्सपेक्टेशन की जगह समय और जिम्मेदारी में ज्यादा अहमियत देते हैं.

बीवी की जिम्मेदारियां

बीवी के साथ केवल रोमांस नहीं होता, उनके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं. घर परिवार, रिश्तेदारों और बच्चों की जिम्मेदारियां होती है, जो दोनों लोग साथ निभाते हैं. ऐसे में पत्नी के साथ, पति को ज्यादा चीजें डील करनी पड़ती है. इसलिए बीवी को संभालना कई बार ज्यादा मुश्किल हो सकता है.

झगड़े में किसे मनाना ज्यादा मुश्किल होता है?

वहीं अगर बात करें कि किसे मनाना ज्यादा मुश्किल है? तो ज्यादातर मामलों में गर्लफ्रेंड गुस्सा इमोशनल कारणों से होती है. ऐसे में वे फूल, चॉकलेट या प्यारे मैसेज से भी मान जाती हैं. वहीं अगर बीवी की बात करें, तो वे घरेलू जिम्मेदारियों, पैसों या गंभीर मुद्दों के कारण गुस्सा हो जाती है. ऐसे में उन्हें मनाने के लिए माफी के साथ-साथ समाधान भी ढूंढना पड़ता है.

किसे संभालना ज्यादा मुश्किल है?

गर्लफ्रेंड हो या बीवी, दोनों की अपनी-अपनी खासियतें और परेशानियां होती हैं. गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए जहां प्यार और इमोशन्स चाहिए, वहीं बीवी को संभालने के लिए धैर्य और जिम्मेदारी चाहिए.