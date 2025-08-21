गर्लफ्रेंड या बीवी, कौन करती है ज्यादा परेशान और किसे हैंडल करने में लगती है ज्यादा मेहनत?
Advertisement
trendingNow12891011
Hindi Newsरिलेशनशिप

गर्लफ्रेंड या बीवी, कौन करती है ज्यादा परेशान और किसे हैंडल करने में लगती है ज्यादा मेहनत?

Girlfriend vs Wife: अक्सर लड़के अपने दोस्तों के साथ इस बात को लेकर मजाक करते हैं कि गर्लफ्रेंड ज्यादा परेशान करती है या बीवी? ऐसे में हम आपको इसका जवाब देंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्लफ्रेंड या बीवी, कौन करती है ज्यादा परेशान और किसे हैंडल करने में लगती है ज्यादा मेहनत?

Girlfriend vs Wife: एक रिश्ते में प्यार के साथ-साथ तकरार भी होता है, चाहे रिश्ता पुराना हो या नया. कपल्स के बीच झगड़े होने बेहद आम बात है. लेकिन इस मामले में लड़कियां ज्यादा बदनाम हैं, चाहे गर्लफ्रेंड हो या बीवी लड़कों को लगता है कि लड़कियां उन्हें ज्यादा परेशान करती हैं. अक्सर लड़कों के बीच इस बात को लेकर मजाक भी बनाया जाता है कि किसके ज्यादा नखरे होते हैं. इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि  गर्लफ्रेंड या बीवी किसे संभालना ज्यादा कठिन है. 

 

गर्लफ्रेंड के एक्सपेक्टेशन
पत्नी से ज्यादा गर्लफ्रेंड के एक्सपेक्टेशन होते हैं. उनके खुश रखने के लिए सरप्राइज, रोमांटिक बातें और छोटे-छोटे गिफ्ट देने पड़ते हैं. इस मामले में अगर आप थोड़े भी लापरवाही करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं. इसी जगह बीवी के लिए इतना नहीं करना पड़ता है, बल्कि इस बीवी के मामले में आप एक्सपेक्टेशन की जगह समय और जिम्मेदारी में ज्यादा अहमियत देते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बीवी की जिम्मेदारियां
बीवी के साथ केवल रोमांस नहीं होता, उनके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं. घर परिवार, रिश्तेदारों और बच्चों की जिम्मेदारियां होती है, जो दोनों लोग साथ निभाते हैं. ऐसे में पत्नी के साथ, पति को ज्यादा चीजें डील करनी पड़ती है. इसलिए बीवी को संभालना कई बार ज्यादा मुश्किल हो सकता है. 

 

झगड़े में किसे मनाना ज्यादा मुश्किल होता है?
वहीं अगर बात करें कि किसे मनाना ज्यादा मुश्किल है? तो ज्यादातर मामलों में गर्लफ्रेंड गुस्सा इमोशनल कारणों से होती है. ऐसे में वे फूल, चॉकलेट या प्यारे मैसेज से भी मान जाती हैं. वहीं अगर बीवी की बात करें, तो वे घरेलू जिम्मेदारियों, पैसों या गंभीर मुद्दों के कारण गुस्सा हो जाती है. ऐसे में उन्हें मनाने के लिए माफी के साथ-साथ समाधान भी ढूंढना पड़ता है. 

 

किसे संभालना ज्यादा मुश्किल है?
गर्लफ्रेंड हो या बीवी, दोनों की अपनी-अपनी खासियतें और परेशानियां होती हैं. गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए जहां प्यार और इमोशन्स चाहिए,  वहीं बीवी को संभालने के लिए धैर्य और जिम्मेदारी चाहिए.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Handling girlfriendHandling wife

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;