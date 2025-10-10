Advertisement
30 की उम्र के बाद शादी कर रही हैं? फॉलो करें ये रिलेशनशिप टिप्स, वरना टूट सकता है आपको रिश्ता

Relationship Tips: 30 साल के बाद शादी करने वाली लड़कियों को अक्सर शादी के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्हें अपनी शादी में कुछ चीजों का खास ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं करने पर रिश्ता जल्दी खत्म हो सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:12 PM IST
Marriage Tips: आज के समय में करियर, पढ़ाई या पर्सनल कारणों से बहुत सी लड़कियां 30 की उम्र के बाद शादी कर रही हैं. यह बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन इस उम्र में शादी करने से रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ी ज्यादा समझदारी और धैर्य की जरूरत पड़ती है. अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए, तो रिश्ता जल्दी ही टूट भी सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे रिलेशनशिप टिप्स बताएंगे, जिन्हें हर लड़की को 30 की उम्र के बाद शादी करते समय जरूरी फॉलो करना चाहिए. 

 

पुरानी जिंदगी से तुलना न करें
30 की उम्र के बाद शादी करने वाली लड़कियां अपनी एक स्वतंत्र सोच और लाइफस्टाइल फॉलो कर रही होती हैं. ऐसे में शादी के बाद उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में कठिनाई होती है. इसलिए कभी भी शादी के बाद पुराने एक्सपीरियंस, आदतों या पुराने रिश्तों की तुलना अपने पति से नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से गलतफहमी पैदा हो सकती है. नए रिश्ते को नए सिरे से अपनाना चाहिए. 

खुलकर बात करें
30 के बाद शादी करने वाली महिलाएं अक्सर अपने इमोशंस शेयर करने से हिचकिचाती हैं. ऐसा खासकर उन महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, जो लंबे समय तक अकेली रही हैं. लेकिन रिश्ते की बुनियाद खुलकर की बातचीत और समझदारी से बनती है, ऐसे में अगर कोई बात चुभे या कुछ अच्छा न लगे, तो अपने पार्टनर से साफ-साफ लेकिन प्यार से बात करनी चाहिए. मन में बातें रखने से दूरियां बढ़ने लगती हैं. 

 

आजादी और समझ के बीच बैलेंस
अक्सर ऐसा देखा गया है कि 30 के बाद शादी करने वाली महिलाएं अपनी जिंदगी में आजादी चाहती हैं. लेकिन शादी के बाद दो लोग एक साथ रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े फैसले दोनों साथ मिलकर करते हैं. ऐसे में आजादी और समझ के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है. अपनी बातों के साथ-साथ पार्टनर की राय की भी रिस्पेक्ट कनरा चाहिए.

