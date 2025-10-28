Advertisement
इन 5 गंदी आदतों वाले लड़कों से हमेशा दूर भागती हैं लड़कियां, अगर आपमें भी हैं तो तुरंत बदल डालें!

लड़की को प्रपोज या उसको खुश करने के लिए लड़के तरह-तरह की चीजें करना पसंद करते हैं आज आपको बताते हैं किन लड़कों से लड़कियां दूर रहना पसंद करती हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:57 PM IST
हर लड़के का अंदाज लड़की को प्रपोज करने का अलग-अलग होता है. लड़कियों को अपनी बातों को समझा पाना आसान नहीं होता है. कुछ लड़के सिंगल ही रह जाते हैं क्योकि उनकी कुछ आदतों की वजह से लड़कियां दूर रहना पसंद करती हैं. अगर आप भी किसी रिश्ते में आना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बोले तो आपको अपनी कुछ आदतों के बारे में ध्यान देना जरूरी होता है. कुछ लड़कों की आदतें काफी ज्यादा गंदी होती हैं, जिस वजह से उनके पास कोई भी ल़ड़की आना पसंद नहीं करती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपको रिश्ता लॉन्ग लाइफ चले तो आज से ही अपनी कुछ आदतों में आपको सुधार करने की जरूरत है आइए आपको बताते हैं आप अपनी कौन सी आदतों में सुधार कर सकते हैं. 
 

अपनी गंदी आदतों में करें सुधार
 

1. शक करने की आदत

कुछ लड़कों में काफी ज्यादा शक भरा होता है, जिसे उनका रिश्ता बार-बार खत्म भी हो सकता है. किसी रिलेशनशिप में शक आ जाता है तो वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है. उनसे सवाल पूछना और चिढ़कर बात करने से लड़कियां आपसे दूर जा सकती हैं, इसलिए शक वाली आदतों को आपको हमेशा दूर रखना चाहिए.
 

2. पार्टनर को स्पेस ना देना

कुछ लड़के अपनी पार्टनर के पीछे पड़े रहते हैं उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते हैं आपको बता दें ये आदत आपकी काफी ज्यादा गंदी है, इससे आपके रिश्ते पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है. गर्लफ्रेंड दिनभर फोन या चैट पर सिर्फ उनसे ही बात करे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है.
 

3. बात-बात पर गुस्सा 

अगर आपको भी बात-बात पर गुस्सा आता है, तो ये गंदी आदत आपके रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर सकती हैं इसलिए आपको जितना हो बात-बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए. अगर आपकी आदत भी ऐसी है, तो तुरंत इसे बदल लें वरना आपके रिश्ते में दरार आ सकती हैं.
 

4. खुद की तारीफ

अगर आपमें भी खुद की तारीफ करने वाली आदत है, तो आपको ये आदत तुरंत दूर करनी चाहिए. लड़कियां को खुद की तारीफ करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं.
 

5. दोस्तों के सामने अपमान
 

लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, जो दोस्तों के सामना बार-बार अपमान करते हैं, इसलिए आपको ये मजाक में भी इस चीज को नहीं करना है. 

