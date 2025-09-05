Teachers Day: टीचर अपने स्टूडेंट्स को भूलकर भी न कहें ये 5 बातें, बच्चे का कॉन्फिडेंस हो जाता है कम

Teacher Student Relation: एक टीचर बच्चे की जिंदगी में सबसे अहम रोल निभाता है. कई बार तो उन्हें पैरेंट का भी दर्जा दे दिया जाता है. किताबी पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की सोच, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी टीचर की बातों से अफेक्ट होती है. क्लासरूम में कही गई छोटी-सी बात बच्चे के मन में लंबे समय तक रह सकती है. अगर टीचर सही तरीके से गाइड करें तो बच्चा पढ़ाई के साथ जीवन में भी आगे बढ़ सकता है. लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टीचर को कभी अपने स्टूडेंट्स से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इनसे उनका कॉन्फिडेंट टूट सकता है. आइए जानते हैं वो 5 बातें कौन-कौन सी हैं.

छात्र से क्या नहीं कहना चाहिए?

1. “तुमसे कुछ नहीं होगा”

ये सबसे डिसकरेज करने वाली लाइन है. जब टीचर बच्चे को ये कहते हैं तो वह खुद को कमजोर और बेकार मानने लगता है. इसका असर उसके पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी एक्टिविटीज पर भी पड़ता है.

2. “तुम हमेशा गलत करते हो”

हर इंसान से गलतियां होती हैं और बच्चे तो सीखने की प्रॉसेस में होते हैं. अगर बार-बार ये कह दिया जाए कि वो हमेशा गलत है, तो बच्चा कोशिश करना ही छोड़ देता है. इसके बजाय टीचर को गलती सुधारने का मौका देना चाहिए.

3. “तुम्हारे जैसे बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते”

इस तरह की बातें बच्चे के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह गिरा देती हैं. बच्चा खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है. बेहतर होगा कि टीचर बच्चों को एनकरेज करें और बताएं कि मेहनत से सबकुछ मुमकिन है.

4. “तुम क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट हो”

किसी बच्चे की तुलना दूसरों से करना या उसे सबसे कमजोर कहना उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाता है. हर बच्चे की क्षमता अलग होती है और टीचर का काम उस क्षमता को पहचानकर उसे सही दिशा देना है.

5. “तुम कभी नहीं सुधरोगे”

ये लाइन बच्चे को यह महसूस कराती है कि उसकी मेहनत या सुधार की कोशिशें बेकार हैं. इसके कारण बच्चा हार मान लेता है और पढ़ाई से दूरी बना लेता है. जो उसके फ्यूचर को बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है.

इस बात को समझें टीचर

हर स्टूडेंट अपने आप में स्पेशल होता है, इसलिए एक टीचर के तौर पर आपके लिए जरूरी है कि उसके टैलेंट को पहचानें और सही दिशा में ले जाने के लिए उसकी मदद करें, तभी उसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है.