घोस्टिंग का खेल खत्म! अब Gen Z को भा रहा है हार्डबॉलिंग, जानें क्या है ये नया डेटिंग ट्रेंड

घोस्टिंग का खेल खत्म! अब Gen Z को भा रहा है हार्डबॉलिंग, जानें क्या है ये नया डेटिंग ट्रेंड

Hardballing Dating Trend: आजकल सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक डेटिंग ट्रेंड वायरल हो रही है. डेटिंग की दुनिया में लंबे समय तक घोस्टिंग का चलन रहा है. लेकिन अब Gen Z इस ट्रेंड से थक चुकी है. 2025 में डेटिंग का नया तरीका सामने आया है जिसे हार्डबॉलिंग कहा जा रहा है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:58 PM IST
Trending Photos

घोस्टिंग का खेल खत्म! अब Gen Z को भा रहा है हार्डबॉलिंग, जानें क्या है ये नया डेटिंग ट्रेंड

सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक नई डेटिंग ट्रेंड वायरल हो रहा है. हार्डबॉलिंग डेटिंग ट्रेंड में लोग अपनी मंशा शुरुआत में ही साफ कर देते हैं. क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते और रिश्ते से क्या उम्मीद है ये सब खुलकर कहा जाता है. Gen Z इसे समय बचाने और इमोशनल थकान से बचने का बेहतर तरीका मान रही है. हार्डबॉलिंग का मतलब है डेटिंग में बिना घुमाए फिराए सच बोलना. इसमें न तो पार्टनर को फेक उम्मीदें दी जाती हैं और न ही अचानक गायब हुआ जाता है. अगर किसी को कैजुअल डेटिंग चाहिए तो वो साफ कह देता है. अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहता है तो वो भी खुलकर बोलता है. यही इस ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत है.

क्या है हार्डबॉलिंग 
Gen Z के लिए समय और मेंटल पीस काफी ज्यादा मायने रखती है. घोस्टिंग ने पहले ही कई लोगों को इमोशनली थका दिया है. घंटों चैट करने के बाद सामने वाला अचानक गायब हो जाए तो आत्मविश्वास पर असर पड़ता है. हार्डबॉलिंग इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश है. इस ट्रेंड में लोग पहले या दूसरे डेट पर ही अपनी लिमिट्स और एक्सपेक्टेशन बता देते हैं. शादी, बच्चे, कमिटमेंट, करियर और पर्सनल स्पेस जैसे मुद्दों पर साफ बातचीत की जाती है. इससे दोनों को ये समझ आ जाता है कि आगे बढ़ना है या नहीं. सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने भी हार्डबॉलिंग को बढ़ावा दिया है. प्रोफाइल में ही लोग लिख रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं. कई युवा मानते हैं कि साफ बात करने से रिजेक्शन का डर कम लगता है.

स्ट्रेटफॉरवर्ड 
हार्डबॉलिंग को कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेटफॉरवर्ड या रूखा भी मानते हैं. लेकिन इसके समर्थकों का कहना है कि ईमानदारी बेहतर रिश्तों की नींव है. इससे इमोशनल गेम्स कम होते हैं और रिश्ते ज्यादा हेल्दी बनते हैं. हालांकि हर कोई इस ट्रेंड के साथ कंफर्टेबल नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि शुरुआत में इतनी सीधी बात रोमांस को खत्म कर देती है. लेकिन Gen Z इसे प्रैक्टिकल अप्रोच मान रही है. उनके लिए प्यार का मतलब कन्फ्यूजन नहीं बल्कि क्लैरिटी है. डेटिंग कल्चर में ये बदलाव दिखाता है कि युवा अब अपनी मेंटल हेल्थ को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. घोस्टिंग के दौर से निकलकर हार्डबॉलिंग की तरफ बढ़ना रिश्तों में सीरियसनेस की निशानी भी माना जा रहा है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

hardballing dating

