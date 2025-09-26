Advertisement
खाने-पीने के मामले में जुदा-जुदा है पति-पत्नी की पसंद, घर में न हो लड़ाई, इसके लिए क्या करें कपल?

पति-पत्नी की खाने-पीने की पसंद अलग होना कोई बड़ी परेशानी नहीं है. ये रिलेशनशिप को और भी कलरफुल बना सकता है, अगर दोनों समझदारी और प्यार से इसे हैंडल करें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:00 AM IST
खाने-पीने के मामले में जुदा-जुदा है पति-पत्नी की पसंद, घर में न हो लड़ाई, इसके लिए क्या करें कपल?

Husband-Wife Food Choices: अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद पति-पत्नी की पसंद-नापसंद कई मामलों में अलग-अलग होती है. खासकर खाने-पीने की आदतों में ये फर्क साफ नजर आता है. कोई मसालेदार खाना पसंद करता है, तो कोई हल्का और सिंपल डाइट लेना चाहता है. कोई चाय का शौकीन है, तो किसी को कॉफी से ही दिन की शुरुआत करनी होती है. ऐसे में छोटी-छोटी बातों पर घर में बहस और तनाव होना आम बात है. लेकिन समझदारी और थोड़ी-सी प्लानिंग से इस फर्क को बैलेंस किया जा सकता है, ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे.

1. बातचीत से करें शुरुआत
हसबैंड-वाइफ को सबसे पहले एक-दूसरे की पसंद-नापसंद को समझना चाहिए. बिना बातचीत के आपसी शिकायतें बढ़ सकती हैं. अगर पति को ऑ.वी खाना पसंद है और पत्नी को हेल्दी डाइट, तो दोनों बीच का रास्ता निकाल सकते हैं. जैसे, हफ्ते के कुछ दिन हेल्दी खाना और कुछ दिन थोड़ी रिलैक्स्ड डाइट.

2. साथ मिलकर करें मील प्लानिंग 
हफ्ते का खाना पहले से तय करना बहुत मददगार हो सकता है. दोनों मिलकर डिसाइड करें कि कौन-से दिन कौन-सा खाना बनेगा. इससे अचानक होने वाले विवाद से बचा जा सकता है.

3. कुकिंग में करें एक्सपेरिमेंट 
खाने-पीने की पसंद अलग होना झगड़े का कारण बनने की बजाय एक्सपेरिमेंट का मौका हो सकता है. नई-नई रेसिपीज ट्राई करें, जिनमें दोनों की पसंद का टच हो. मिसाल के तौर, सब्जी को कम मसालेदार पकाकर ऊपर से तड़का लगाकर अलग-अलग फ्लेवर तैयार किए जा सकते हैं.

4. टेबल पर हो ऑप्शन
अगर पसंद बहुत ज्यादा अलग है, तो टेबल पर दो-तीन ऑप्शंस रखे जा सकते हैं. जैसे, अगर किसी को रोटी चाहिए और किसी को चावल, तो दोनों को छोटा-छोटा हिस्सा परोसा जा सकता है. ये तरीका घर के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखता है.

5. समझौते की आदत डालें
रिश्ता तभी चलता है जब दोनों तरफ से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जाए. हर बार अपनी पसंद पर अड़े रहना रिश्ते में दूरी ला सकता है. कभी पति पत्नी की च्वॉइस के हिसाब खा ले, तो कभी पत्नी पति की पसंद का ध्यान रखे.

6. बाहर खाने का ऑप्शन
अगर घर पर बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाए, तो कभी-कभार बाहर जाकर अपनी-अपनी पसंद का खाना खाया जा सकता है. इससे दोनों को खुशी भी मिलेगी और घर का माहौल भी हल्का रहेगा.

