शादी के पहले दिन से बनाए इमोशनल कनेक्शन, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए करें ये 4 काम

Marriage Tips: शादी के बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है. सिर्फ दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार का मिलन होता है. ऐसे में जिंदगी में कई बदलाव आते हैं. दो अंजान लोग एक छत के नीचे, एक कमरे में रहने लगते हैं. ऐसे में शादी के बाद कई चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि साथ रहने के साथ-साथ वे एक-दूसरे की फीलिंग्स, सपनों और जिम्मेदारियों को भी शेयर करने लगते हैं. ऐसे में दोनों के बीच फिजिकल कनेक्शन होने के साथ-साथ इमोशनल कनेक्शन होना भी बेहद जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नई शादीशुदा जोड़ी अपने रिश्ते को इमोशनली मजबूत कैसे बना सकती हैं?

दिल से बात करें

एक दूसरे को समझने के लिए बातें करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए कोशिश करें कि अपने झिझक को हटाकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दें. आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक-दूसरे को लेकर कैसा फील कर रहे हैं? ये सारी बातें अपने पार्टनर से शेयर करें. दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालें, जब आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहें और उनकी बात भी ध्यान से सुनें. ऐसा करने से आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगेंगे.

क्वालिटी टाइम स्पेंड करें

नई शादीशुदा जोड़ों के लिए बेहद जरूरी है कि वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. हर दिन कुछ वक्त ऐसा तय करें, जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ हों. इस वक्त जरूर नहीं कि आप कुछ बहुत ज्यादा खास करें, आप चाहे तो बस साथ में चाय पी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या बस साथ बैठकर कुछ बातें भी कर सकते हैं. जरूरी है कि आप बाकि चीजों को छोड़कर एक-दूसरे को समय दें और उन्हें समझने की कोशिश करें.

एक-दूसरे की मदद करें

रिश्ते में "मैं" नहीं "हम" की फीलिंग्स होनी चाहिए. ऐसे में काम से लेकर जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने तक, "हम" बनकर चीजों का सामने करें. इसकी शुरुआत घर के छोटे-छोटे कामों से करें, बर्तन धोना, खाना बनाना या राशन लाना, जैसे छोटे-छोटे कामों में अपने पार्टनर का साथ दें. इससे आप दोनों के बीच प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ेगा.

सरप्राइज और तारीफ करें

अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान करने से या उनकी तारीफ करने से रिश्ते में एक्साइटमेंट बना रहता है. हालांकि जरूरी नहीं कि हर बात कोई बड़ा ही सरप्राइज प्लान करें. समय-समय पर छोटे-छोटे सरप्राइज जैसे फेवरेट स्नैक लाना या प्यारा मेरेज भेजने से भी रिश्ते में मिठास बनी रहती है. साथ ही आप अपने पार्टनर की तारीफ करना भी बेहद जरूरी है. इससे सामने वाले को अच्छा महसूस होता है.