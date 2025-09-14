बेटे-बहू की लाइफ में मां का कितना दखल सही और कितना गलत? जानिए सास को कब रुकना चाहिए
बेटे-बहू की लाइफ में मां का कितना दखल सही और कितना गलत? जानिए सास को कब रुकना चाहिए

बेटे-बहू की जिंदगी में मां का दखल उतना ही होना चाहिए, जितना रिश्तों को मजबूत बनाने और परिवार में प्यार बनाए रखने के लिए जरूरी हो. ज्यादा दखल से जहां तनाव बढ़ सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:06 AM IST
बेटे-बहू की लाइफ में मां का कितना दखल सही और कितना गलत? जानिए सास को कब रुकना चाहिए

Mother In Law Role in Family: इंडियन सोसाइटी में ज्वॉइंट फैमिली की परंपरा काफी पुरानी है. यहां शादी के बाद सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ता, बल्कि पूरे परिवार का आपस में तालमेल बनाना जरूरी हो जाता है. खासकर शादी के बाद बेटे और बहू की जिंदगी में मां (सास) का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाती है. ये किरदार अगर बैलेंस्ड रहे तो घर में खुशियां बनी रहती हैं, लेकिन अगर दखल हद से ज्यादा हो जाए तो रिश्तों में तनाव पैदा होना लाजमी है. सवाल ये  है कि मां को बेटे-बहू की लाइफ में कितना दखल देना चाहिए और कब रुक जाना चाहिए.

कहां तक सही है दखल?

1. एक्सपरिएंस से गाइड करना
मां का तजुर्बा घर-परिवार को संभालने और रिश्तों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है. अगर बहू नई-नई शादी के बाद गृहस्थी संभाल रही है तो मां का हल्का-फुल्का गाइडेंस सही है.

2. परेशानियों में मदद
अगर बेटा-बहू किसी मुश्किल सिचुएशन में हों, जैसे आर्थिक संकट, हेल्थ प्रॉब्लम्स या रिश्तों में उलझन, तो मां का सपोर्ट और सलाह उनके लिए मददगार बन सकता है.

3. घर की परंपराओं से इंट्रोडक्शन
नई बहू को घर की परंपराओं और आदतों को समझने में सास का रोल अहम होता है. ये दखल नहीं, बल्कि एक जरूरी मार्गदर्शन माना जाता है.

कब हो जाता है यह गलत?

1. हर छोटी-बड़ी बात में दखल
अगर मां बेटे-बहू के निजी फैसलों, जैसे घूमने जाने, खर्च करने या अपने करियर ऑप्शंस में टोकाटाकी करने लगें तो ये रिश्तों में खटास ला सकता है.

2. पति-पत्नी के रिश्ते में दखल
शादी के बाद बेटे और बहू के बीच एक नया रिश्ता बनता है. इसमें मां का लगातार दखल देना गलत है. ये उनके बीच दूरी और झगड़े का कारण बन सकता है.

3. बहू की आजादी पर रोक
अगर सास हर बात में "मेरे समय में ऐसा होता था" या "ऐसा मत करो" कहकर बहू को नियंत्रित करने लगें, तो यह बहू को दबाव में डाल देता है.

सास को कब रुकना चाहिए?

1. जब बहू अपने तरीके से घर संभालना चाहे.

2. जब बेटा-बहू अपने फैसले खुद लेना चाहें.

3. जब उनकी निजी जिंदगी और रिश्ते की बात हो.

4. जब आपकी राय मांगी न जाए.

