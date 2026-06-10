अरेंज मैरिज में पार्टनर के साथ कैसे परखें कंपैटिबिलिटी, ये रहे जरूरी टिप्स

शादी किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है.शादी के बाद लड़के और लड़की की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है. आज के समय में जहां ज्यादातर शादियां लव मैरिज होती है वहीं कुछ लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं. अगर शादी के बाद पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है तो रिश्ते में तनाव बना रहता है. ऐसे में शादी से पहले कंपैटिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए.
शादी से पहले कपल्स कुछ चीजों पर जरूरी पहलुओं पर अपनी बॉन्डिंग और आपसी समझ की जांच करना चाहिए. इससे शादी बाद आपका रिश्ता लंबे समय तक चल जाएगा. शादी से पहले जो बात अच्छी लगती हैं, वही बाद में विवाद हो जाता है. कई बार छोटे विवाद की वजह से तलाक हो जाता है.
कंपैटिबिलिटी होती है क्या है. बहुत से लोगों को कंपैटिबिलिटी का मतलब भी नहीं पता होता है. पहले के समय में लोग घरवालों की मर्जी से शादी कर लेते थे. कुछ भी नहीं देखते थे लेकिन आज के समय में लड़के और लड़कियां कंपैटिबिलिटी और वाइब मैच होने के बाद ही शादी के लिए हां बोलते हैं. कंपैटिबिलिटी का मतलब दो लोगों की सोच लाइफस्टाइल और फैसलों का मेल खाना है. जैसे कोई परिवार के साथ नहीं रहना चाहता, वहीं दूसरा परिवार के साथ रहना चाहता है यहां पर दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती.
कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए बिना किसी शर्म बात करनी चाहिए. एक दूसरे से खुलकर बात करें. अपने स्वभाव, आदतों, करियर, परिवार और भविष्य को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए. सामने वाले इंसान के नजरिए को देखने की कोशिश करे.
शादी से पहले करियर, बच्चे, रहने की जगह और फ्यूचर को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए. इससे आपको जानने का मौका मिलेगा कि आप दोनों की सोच और प्राथमिकता कितनी मिलती है.
शादी से पहले पैसों से जुड़ी आदतों और सोच के बारे में जरूर बात करनी चाहिए. आपका पार्टनर खर्च, बचत और निवेश में कैसा है. इससे भविष्य में पैसों को लेकर विवाद नहीं होगा.
शादी करने से पहले मिलना बेहद जरूरी है. समय बिताने पर ही आप एक दूसरे को समझ पाएंगे. शादी के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है. लेकिन एक दूसरे को जानने के लिए समय देना पड़ेगा.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.