अपनी क्रश तक पहुंचना चाहता है मेल फ्रेंड, कहीं आपको सीढ़ी की तरह तो नहीं कर रहा यूज? ऐसे लगाएं पता

Relationship With Friend: दोस्ती हमेशा भरोसे, सपोर्ट और समझदारी पर टिकी होती है. लेकिन कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग दोस्ती का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं. खासकर तब, जब बात क्रश तक पहुंचने की हो. कई बार लड़के अपनी फीमेल फ्रेंड को सिर्फ एक "सीढ़ी" की तरह यूज करते हैं ताकि वो उस लड़की तक पहुंच सकें जिससे वो इम्प्रेस्ड हैं. ऐसे हालात में जरूरी है कि आप सही वक्त पर पहचान लें कि कहीं आप सिर्फ एक "मीडियम" तो नहीं बन रहे. आइए जानते हैं इसके 5 बड़े इशारे.

1. उसकी बातचीत हमेशा क्रश पर फोकस्ड रहती है

अगर आपका मेल फ्रेंड हर बार मिलने या चैट करने पर अपनी क्रश के बारे में ही बात करता है और बाकी चीजों में कम दिलचस्पी दिखाता है, तो समझ जाइए कि उसका मकसद आपसे पर्सनल बॉन्डिंग नहीं बल्कि उसकी जानकारी लेना है.

2. आपको “मैसेंजर” बना देता है

वो बार-बार आपसे अपनी क्रश तक मैसेज पहुंचाने या उसकी राय जानने की बात करता है. जैसे- "यार, उससे पूछो वो किस तरह का म्यूजिक सुनती है" या "उससे कह देना कि मैं उसे पसंद करता हूं." ये इशारा है कि आप उसके लिए सिर्फ एक जरिया हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. फ्रेंडशिप में बैलेंस नहीं दिखता

सच्ची दोस्ती दोनों तरफ से बराबरी चाहती है. लेकिन अगर वो आपकी लाइफ, आपकी परेशानियों या आपके इंटरेस्ट में कभी ध्यान नहीं देता और सिर्फ अपने फायदे के लिए बातचीत करता है, तो यह दोस्ती नहीं बल्कि इस्तेमाल है.

4. आपको भीड़ में तभी अहमियत देता है

अगर वो आपको तब ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है जब उसकी क्रश आसपास हो, लेकिन बाकी वक्त आपसे दूरी बनाए रखता है, तो ये साफ इशारा है कि उसकी नजर में आपकी अहमियत सिर्फ एक टूल की है.

5. आपके जरिए इम्प्रेशन जमाने की कोशिश

कई बार फ्रेंड्स अपने दोस्त की मदद से क्रश पर अच्छा इम्प्रेशन डालने की कोशिश करते हैं. जैसे- "भाई, तू बता देना कि मैं कितना हेल्पफुल हूं" या "तू उसे याद दिला देना कि मैंने उसकी मदद की थी." ये भी सीढ़ी बनाने का एक तरीका है.

आप क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपका मेल फ्रेंड सच में आपको सिर्फ “सीढ़ी” की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो साफ-साफ बातचीत करना जरूरी है. उससे कहें कि आप उसकी दोस्ती को अहमियत देते हैं लेकिन इस्तेमाल होने वाली सिचुएशन पसंद नहीं करते. जरूरत पड़े तो थोड़ी दूरी भी बनाना सही रहेगा.