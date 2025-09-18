पार्टनर पर होता है शक? Loyalty चेक करने के लिए अपनाएं ये 3 असरदार तरीके
पार्टनर पर होता है शक? Loyalty चेक करने के लिए अपनाएं ये 3 असरदार तरीके

How to Check your Partners Loyalty: शक एक हसते-खेलते रिश्ते को बर्बाद कर सकता है. ऐसे में अगर आपको अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक है, तो उनपर शक करने के बजाय समझदारी से चीजों डील करें. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:20 PM IST
पार्टनर पर होता है शक? Loyalty चेक करने के लिए अपनाएं ये 3 असरदार तरीके

Relationship Tips: भरोसा, एक सच्चे रिश्ते की नींव होती है. वहीं जब एक रिश्ते में शक पनपने लगता है, तो यह आपके रिश्ते में दूरियां पैदा कर देती हैं. धीरे-धीरे करके यह आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास को खत्म करने लगता है. अगर आपको भी आपके पार्टनर पर शक हो रहा है, तो रिश्ते को खराब होने का इंतजार न करें. बिना किसी टकराव या झगड़े के कुछ समझदारी भरे कदम से सच जानने की कोशिश करें. इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जो आपके पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने में आपकी मदद कर सकता है. 

 

बर्ताव में बदलाव को देखें
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कही आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप उनके बर्ताव में बदलाव को नॉटिस करें. अगर आपका पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा, बातें टालता है, अचानक ज्यादा फोन में बिजी रहने लगा है, हर वक्त प्राइवेट रहना चाहता है. तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके कुछ तो छुपा रहे हैं. उनके बर्ताव में आने वाले बदलाव को ध्यान से समझें. लेकिन सीधे उनपर आरोप नहीं लगाएं, बल्कि पहले चीजों को समझने की कोशिश करें और फिर उनसे बात करें. 

डिजिटल एक्टिविटी पर ध्यान दें

 

डिजिटल एक्टिविटी पर ध्यान दें
आज के समय में लोगों की जिंदगी ज्यादातर डिजिटल हो चुकी है. ऐसे में अगर आपका पार्टनर अचानक अपने फोन या लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताने लगे, हर जगह पासवर्ड लगाएं या कॉल्स व मैसेजेस छिपाने लगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत है. ऐसे में चीजों को जानने की कोशिश करें, लेकिन जासूसी भी एक हद तक ही करनी चाहिए. 

 

सीधे बात करें
अगर आपको अपने पार्टनर पर शक है, तो अच्छा तरीका यही है कि आप उनसे खुलकर इस बारे में बात करें. लेकिन याद रखें कि बिना किसी सबूत के उनपर आरोप न लगाएं. बल्कि अपने मन की बात, अपनी परेशानियों को सामने वाले के सामने रखें. ऐसा हो सकता है कि आपका शक महज एक गलतफहमी हो, जिसे बातचीत कर सुलझाया जा सकता है. इसलिए रिश्ते में खुलकर बातचीत होना बेहद जरूरी है.

