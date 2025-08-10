ब्रेकअप के बाद भी दिल में रहता है एक्स? काफी नहीं 'मूव ऑन', पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए करें 'ब्रेकओवर

What is a Breakover: हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ब्रेकअप झेला ही होगा, यह किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. ब्रेकअप के बाद एक इंसान कई इमोशन्स और एक्सपीरियंस से गुजर सकता है. वह एक साथ दुख, क्रोध, गिल्ट, चिंता और उदासी से गुजरता है. इसलिए ब्रेकअप से उभरना बेहद मुश्किल हो जाता है. हालांकि ब्रेकअप के बाद अक्सर 'मूव ऑन' करने की सलाह दी जाती है. यानी, अपने एक्स को भूलाकर, जिंदगी में नई शुरुआत करने की. लेकिन आगे बढ़ने के लिए केवल किसी को भूला देना काफी है? दिल के किसी कोने में किसी को छुपा देने से क्या सच में इंसान मूव ऑन कर जाता है. ऐसे में पूरी तरह मूव ऑप करने के लिए ब्रेकओवर (Breakover) की जरूरत पड़ती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ब्रेकओवर क्या होता है?

ब्रेकओवर कैसे करें?

ब्रेकअप के बाद सिर्फ ‘मूव ऑन’ करना काफी नहीं होता है. पूरी तरह से पुराने रिश्ते को छोड़ने और आगे बढ़ने के लिए ‘ब्रेकओवर’ की जरूरत पड़ती है. ‘ब्रेकओवर’ का मतलब होता है, अपने पुराने रिश्ते को दिल से पूरी तरह से खत्म करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं, बल्कि स्वीकर करना. इसे साथ-साथ उन चीजों से सीखकर आगे बढ़ना. यह एक ऐसी प्रोसेस होती है, जहां हम अपने दिल के दिल के जख्मों को भरते हैं और एक नए सिरे से खुद को तैयार करते हैं.

हेल्दी रहने की कोशिश करें

दिल टूटने का बाद लोग अक्सर बिखर जाते हैं. अंदर को खोखला महसूस करते ही हैं, साथ-साथ सेहत का भी ध्यान नहीं देते हैं. खाना-पानी छोड़ देते हैं या फिर बिना सोचे समझे खाने लगते हैं. खुद को परिवार-दोस्तों से दूर कर देते हैं, जिससे मेंटल फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है. ऐसे में याद रखें कि जो भी स्थिति हो आपकी सेहत सबसे बड़ी ताकत होती है. इसलिए पौष्टिक डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें. यह आपकी सेहत को मजबूत करने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को भी बेहद बनाने में मदद करता है. जब आप हेल्दी महसूस करेंगे, तो आपको खुशी का भी एहसास होगा. ऐसे में हेल्दी रहने की कोशिश करें.

सोलो ट्रैवल

इस दौरान सोलो ट्रैवल करना आपकी मदद कर सकता है. अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग का शौक है, जो अपने बैग को पैक करें और निकल जाएं. अगर आप सोलो नहीं जाना चाहते, तो दोस्त या ग्रुप में जाएं. ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ने और खुद को पहचानने के लिए ट्रेवलिंग आपकी मदद कर सकती है. अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, घूमना शुरू कर दें.

सेल्फ पैंपरिंग

ब्रेकअप के बाद खुद पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में सेल्फ पैंपरिंग करना चाहिए. ब्रेकअप के बाद दिल अंदर से टूट जाता है. ऐसे में खुद को संभालने और सेल्फ पैंपरिंग करके खुद को खुशी देने की कोशिश करें. शॉपिंग करें, नए कपड़ें, नया हेयरकट करवाएं, ये आपको एक नई शुरुआत करने की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. ये बदलाव आपके लुक के साथ-साथ आपको अंदर से बदलने में मदद करता है.