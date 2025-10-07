Advertisement
30 साल के हो चुके हैं, लेकिन नहीं मिल रहा परफेक्ट पार्टनर? मायूस न हों, ऐसे तलाशें अपना जीवनसाथी

30 की उम्र के बाद सही साथी मिलना मुश्किल नहीं, बस जरूरत है पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सही नजरिए की. रिश्ते में जल्दीबाजी नहीं, बल्कि समझदारी आपको एक बेहतर लाइफ पार्टनर तक पहुंचा सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:31 AM IST
Relationship Tips After 30s: आज के टाइम में करियर, खुली सोच और पर्सनल गोल्स की वजह से लोग शादी करने में पहले के मुकाबले थोड़ी देरी कर रहे हैं. कई बार 30 साल की उम्र पार करने के बाद भी सही जीवनसाथी नहीं मिल पाता. परिवार, समाज या दोस्तों का दबाव भी बढ़ने लगता है. लेकिन सच्चाई ये है कि 30 की उम्र के बाद भी अपने लिए परफेक्ट पार्टनर मिलना बिल्कुल मुमकिन है, बस तरीका सही होना चाहिए. आइए जानते हैं कैसे आप समझदारी और कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए सही साथी तलाश सकते हैं.

1. खुद को बेहतर समझें
सबसे पहले खुद से ईमानदार रहें कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं. सिर्फ "कंपैटिबल" साथी नहीं, बल्कि ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी सोच, लाइफस्टाइल और वैल्यूज से मैच करे. ये तभी मुमकिन है जब आप खुद को अच्छी तरह जानते हों, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी लिमिट्स और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये पता होने चाहिए.

2. पुराने तजुर्बे से सीख लें
अगर पहले आपके रिश्ते टूट चुके हैं या किसी वजह से मैच नहीं बना, तो खुद को इल्जाम देने की बजाय उससे सीख लें. कौन-सी चीजें आपके लिए काम नहीं करतीं, क्या बातें आपको परेशान करती हैं, इन बातों को ध्यान में रखें ताकि दोबारा वही गलतियां न हों.

3. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का करें समझदारी से इस्तेमाल
आजकल ऑनलाइन डेटिंग या मैचमेकिंग ऐप्स रिश्ते तलाशने का बड़ा जरिया बन चुके हैं. लेकिन इनका इस्तेमाल सतर्कता से करें. किसी से बात करते वक्त जल्दी में फैसला न लें. सामने वाले को जानने के लिए वक्त दें और अपनी पहचान और इरादों के बारे में ईमानदार रहें.

4. अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं
कई बार सही इंसान हमें हमारे ही आसपास मिल सकता है, मसलन किसी फ्रेंड की पार्टी, प्रोफेशनल इवेंट या हॉबी क्लास में. नए लोगों से मिलना, बात करना और दोस्ती बढ़ाना रिश्तों की संभावनाओं को बढ़ा देता है.

5. ‘परफेक्ट’ सोच छोड़ें, ‘रियल’ पार्टनर खोजें
हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं. इसलिए किसी परफेक्ट इंसान की तलाश में खुद को थकाएं नहीं. देखें कि सामने वाला इंसान ईमानदार, समझदार और सम्मान देने वाला है या नहीं, यही असली क्वालिटीज हैं जो लंबे वक्त तक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं.

6. खुद पर दबाव न डालें
शादी को जीवन का “आखिरी टारगेट” न मानें. सही वक्त पर सही इंसान जरूर मिलेगा. जब आप कॉन्फिडेंट और खुश रहते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव बनती है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

