टॉक्सिक रिलेशनशिप से चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं बाहर? ये 5 कमाल के टिप्स नहीं बताएगा कोई!

Toxic Relationship:  प्यार में सुकून होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, कुछ लोग  टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर भी उससे निकाल नहीं पाते हैं, आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से कुछ तरीकों को अपनाकर इससे बाहर आ सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:57 PM IST
Toxic Relationship:  एक प्यार के रिश्ते में आकर प्यार का एहसास काफी ज्यादा बड़ा होता है. पार्टनर के साथ होने से ही कई चीजें अपने आप अच्छी लगने लग जाती है. अगर आपके रिश्ते में प्यार से ज्यादा झगड़े, तनाव और गिल्ट होता है, तो उससे बाहर निकाल जाना ही बेहतर होता है.एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी खुशियों को काफी हद तक बेकार कर देगा और आपकी जिंदगी खराब सी हो जाती है.  ऐसा रिश्ता धीरे-धीरे आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास का भी अंदर से नाश कर देता है, जितना जल्दी हो सके आपको जल्दी से दूरी बना लेनी चाहिए. आइए आपको बतात दें कैसे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.
 

टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे पाएं छुटकारा?
 

1. नौ कॉन्टैक्ट 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको नौ कॉन्टैक्ट चीज को स्वीकार करना पड़ेगा. अपने पार्टनर से पूरी तरह आपको दूरी को बना लेना है, उनकी फोटोज, नंबर सभी चीजों को खुद से हमेशा के लिए आपको दूर कर लेना है. अगर आप बार-बार उनसे संपर्क करेंगे तो आप कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे.
 

2. फैसला बना लें

अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, तो आपको फैसला कर लेना है और फिर कभी भी पीछे मुड़कर चीजों को नहीं देखना है. अपने पार्टनर के साथ बातचीत करके बिना किसी आरोप के आप एकदूसरे से आसानी से अलग भी हो सकते हैं.
 

3. खुद की खुशी

अगर आप बार-बार उसी रिश्ते में जा रहे हैं, जहां आपकी कोई भी इज्जत नहीं रखी जाती है, तो ऐसे रिश्ते को जितना जल्दी हो आपको खत्म कर देना चाहिए. अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचकर उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए. रिश्ते में अगर आप खुश नहीं है, तो वो रिश्ता वैसे भी खत्म हो जाएगा.
 

4. सच्चाई को स्वीकारें 

अगर आप इस रिश्ते में खुद को खुश नहीं देख रहे हैं, तो आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है और इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए. खुद से आपको जरूर ये चीज पूछनी चाहिए कि क्या आप सच में खुश हैं भी की नहीं?
 

5. सपोर्ट सिस्टम बनाएं 

अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जो आपकी बातों को सुन सकें. किसी भरोसेमंद इंसान से आप इस बारे में सलाह भी ले सकते हैं.
 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

