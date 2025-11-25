Advertisement
trendingNow13017744
Hindi Newsरिलेशनशिप

अपनी क्रश को बनाना है दीवाना? इन 5 टिप्स को अपनाकर पहली ही मुलाकात में हो जाएगी इम्प्रेस

Crush Impress tips: आजकल हर किसी का प्यार करने का अंदाज काफी ज्यादा अलग-अलग हो गया है. अगर आप भी अपनी क्रश को दीवाना बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ कमाल के टिप्स बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपनी क्रश को बनाना है दीवाना? इन 5 टिप्स को अपनाकर पहली ही मुलाकात में हो जाएगी इम्प्रेस

Crush Impress tips: प्यार में पड़ा हर इंसान अलग-अलग होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी क्रश को अपना प्यार नहीं दिखा पाते हैं, जिस वजह से उनका प्यार एकतरफा ही रह जाता है. कई लोग किसी से इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है आखिर कैसे अपने प्यार को दूसरे के आगे जहीर करें. अधिकतर लड़के ऐसे होते हैं, जो अपने प्यार को लड़की को नहीं दिखा सकते हैं. अगर आप अपनी क्रश को दीवाना बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ कमाल के तरीके बताते हैं.
 

अपनी क्रश को दीवाना कैसे बनाएं?
 

1. डीसेंट ड्रेसिंग 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप अपनी क्रश को इंप्रेस करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे किया जाए. तो आपको सबसे पहले अपने ड्रेसिंग स्टाइल को ठीक करना होगा. अधिकतर लड़कियों को डीसेंट ड्रेसिंग वाले लड़के पसंद आते हैं.
 

2. दोस्ती 

अगर आपको अपनी क्रश को इंप्रेस करना है, तो आपको पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए. दोस्ती से ही प्यार की शुरूआत होती है. दोस्त बनने के बाद आप उनसे नजदीकियां बढ़ा सकते हैं.
 

3. दिखावा से दूर रहें

अगर आप किसी से सच्चा प्यार करना चाहते हैं, तो दिखावे से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए. लड़कियों को हमेशा सिंपल और सच्चे लोग ही पसंद आते हैं. अगर आपके अंदर दिखावा नहीं है, तो उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी.
 

4. तारीफ 

अगर आप अपनी क्रश को इंप्रेस करना है, तो आपको उनकी जमकर तारीफ करनी चाहिए. लड़कियों को तारीफ करने वाले लड़के काफी ज्यादा पसंद आते हैं. आपको उनकी समय-समय पर तारीफ कर देनी चाहिए.
 

5. कॉन्फिडेंस 

प्यार में कॉन्फिडेंस होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप उनसे आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं तो वो आपकी दीवानी हो जाएगी. अगर आप भी क्रश को इंप्रेस करने के तरीके खोज रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा.
 

इसे भी पढ़ें: प्यार नहीं पड़ेगा कभी फीका! रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए अपनाएं ये 3 आदतें

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

crush impress trickcrush impress tips

Trending news

मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
Mumbai News
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
namo bharat train
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
Shanghai airport
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार