Advertisement
trendingNow13157489
Hindi NewsरिलेशनशिपMarried Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल सकती हैं ये बातें, रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आदतों में करें सुधार

Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल सकती हैं ये बातें, रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आदतों में करें सुधार

Marriage Life Amazing Tips: शादी का रिश्ता बेहद ही खास होता है इसलिए आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.  रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आदतों में सुधार जरूर करना चाहिए.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल सकती हैं ये बातें, रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आदतों में करें सुधार

Marriage Life Amazing Tips:  शादी का रिश्ता लड़का और लड़की दोनों के बीच का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, जिसमें विश्वास, प्यार, समझ और सम्मान का होना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है और ये टिकी भी इस पर ही होता है. लेकिन समय जैसे-जैसे गुजरता रहता है जैसे-जैसे कई चीजों में भी काफी ज्यादा बदलाव नजर आने लगते हैं. आपकी कुछ छोटी-छोटी गलतियां और आदतें ऐसी होती हैं, जो रिश्ते में दरार डालता है और अनजाने में ऐसी बातें कर बैठते हैं, जो शादीशुदा जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ता है. रिश्ते में दरारा पड़ने लगती है. अगर समय रहते आपने बदलाव नहीं किया तो आपकी जिंदगी में ये जहर भी घोल सकता है. रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है.
 

अगर आप भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए. वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित ना हो तो आपको आज इस खबर में बताते हैं कि  किन आदतों में सुधार करके रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है. 
 

शादीशुदा जिंदगी में कौन सी बातें जहर घोल सकती हैं?
 

Add Zee News as a Preferred Source

1. खुलकर बातचीत 

शादी 2 लोगों के बीच का सबसे खास रिश्ता होता है, जो 2 लोगों के बीच के प्यार को काफी ज्यादा बढ़ाता है. अगर आप भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखना चाहते हैं, तो आपको खुलकर बातचीत जरूर करनी चाहिए, वरना काफी रिश्ता काफी ज्यादा बदल सकता है. 
 

2.  ताने मारना 

शादीशुदा जिंदगी में ताने आपको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका रिश्ता धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है और फिर से उसको जोड़ पाना मुश्किल हो जाता है.
 

3. दूसरों से तुलना

अब आप किसी दूसरे से अपने साथी की तुलना करते हैं, तो ये रिश्ता कमजोर होता चला जाता है. और आपके दिमाग और दिल में एक गहरा घाव छोड़ सकता है. ऐसा करने से आत्म-सम्मान की भी कमी काफी ज्यादा होने लगती है.
 

4. पुरानी गलतियों को दोहराना

रिश्ते में पुरानी बातों को बार-बार बोलना भी ठीक नहीं होगा, ऐसा करने से शादीशुदा जिंदगी खराब होती है. इसलिए आपको हमेशा आज में ही जीना चाहिए और रिश्तों को मजबूत बनाकर चलना चाहिए, जिससे रिश्ता मजबूत हो सकता है. 
 

5. भरोसे की कमी

किसी भी रिश्ते की नीव भरोसा होता है इसलिए आपको रिश्ते में शक और असुरक्षा जैसी चीजों को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए. धीरे-धीरे पूरे रिश्ते को कमजोर कर कर देता है.
 

(ये भी पढ़ें:  रूठी बीबी को मनाने का पुराना तरीका छोड़िए, सॉरी कहने के लिए अपनाएं ये शायराना अंदाज)

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Improve Married LifeHow To Improve Married Lifemarriage life amazing tips

Trending news

ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Katda
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
Sanskrit Week Days Name
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?