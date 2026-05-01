शादी से पहले मंगेतर से हो गया है झगड़ा, सुलझाने के लिए अपनाएं ये फॉर्मूला, बन जाएगा आपका रिश्ता मजबूत

रिश्ते में अक्सर मतभेद हो जाते हैं. मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए. शादी से पहले अगर लड़ाई हो जाती है तो इसे शादी टूटन से पहले सुलझा लेना चाहिए. इससे रिश्ता और मजबूत बन सकता है. आइए जानते हैं रिश्ते में आई लड़ाई को कैसे ठीक किया जा सकता है.

इगो पर ना लें झगड़ा

शादी से पहले अक्सर लोग लड़ाई को इगो पर ले जाते हैं. जब बात अंहकार पर आती है तो लड़ाई बढ़ जाती है. जरूर नहीं है हर लड़ाई और बहस जीतने के लिए हो, इगो को एक तरफ रखकर बात करेंगे तो आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी.

रिश्ते पर दांव

अक्सर लोग गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे रिश्ते को नुकसान होता है. लड़ाई कुछ ही समय की होती है लेकिन रिश्ता हमेशा के लिए होता है. हर छोटी बात पर रिश्ते को दांव पर लगाना अच्छा नहीं होता है.

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समय

जरूरी नहीं है कि लड़ाई के बाद हर समस्या का तुरंत हल मिल जाए. कुछ मामलों में समय लगता है. समय के साथ चीजें ठीक हो सकती है. खुद को और सामने वाले को थोड़ा समय देना चाहिए. इससे चीजे बेहतर होती है.

खुलकर बात करना

कई बार खुलकर बात करना बेहद जरूरी है. चुप्पी कई बार गलतफहमियों को बढ़ा देती है. अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे शांति से सामने रखें. समय और सही शब्दों से बातचीत करें.

समझना भी जरूरी है

बातचीत का मतलब ये नहीं कि केवल अपनी बात बोलना, सामने वाली की बात को भी ध्यान से सुनना और समझना चाहिए. पार्टनर के नजरिए को समझने की कोशिश करें.

रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करें

गुस्से में कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. इससे हालात बिगड़ सकते हैं. बेहतर है कि आप पहले खुद को शांत करें. कंडीशन के साथ जवाब दें. सोच-समझकर जवाब दें.