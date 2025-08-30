प्यार है या सिर्फ नजदीकियां? रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हैं आप, खुद से पूछें 5 सवाल
प्यार है या सिर्फ नजदीकियां? रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हैं आप, खुद से पूछें 5 सवाल

कई बार 2 लोग साथ रहकर भी  रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं होते हैं. उन्हें पता नहीं होता कि ये रिश्ता आगे कितना लंबा चलेगा. ऐसे में कुछ सवालों की कसौटी पर खुद को आंकना होगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:15 AM IST
प्यार है या सिर्फ नजदीकियां? रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हैं आप, खुद से पूछें 5 सवाल

Relationship Tips: कई बार आपको इस बात का पता नहीं होता कि आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में क्लैरिटी वक्त के साथ डेवलप होती है. शुरुआत में कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, लेकिन अगर लंबे वक्त तक वही अनसर्टेनिटी बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. कई लोग पूरी तरह इस यकीन तक नहीं पहुंच पाते हैं कि उनके और पार्टनर के बीच क्या चल रहा है. इसकी मतलब ये कतई नहीं है कि वो गलत रिश्ते में हैं, बल्कि उनके रिलेशनशिप में काफी कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है. अगर आप इसे लेकर श्योर नहीं हैं, तो सच जानने के लिए खुद से 5 सवाल जरूर पूछें.

1. क्या वो मेरे लिए परफेक्ट है?
आपको ये समझना जरूरी है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए हेल्दी है. क्या आप उनके आसपास सिक्योर महसूस करते हैं? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता हैं? जवाब अगर नेगेटिव है, तो ये साफ इशारा है कि कुछ तो एडजस्टमेंट या सुधार की जरूरत है. 

2. क्या मैं उसकी प्रायोरिटी हूं?
रिलेशनशिप में पार्टनर की प्रायोरिटी बनना एक बार नहीं, बल्कि बार-बार होने वाला काम है. क्या वो आपको तरजीह देते हैं? अगर आप लगातार खुद को रिश्ते में साइडलाइन या सेकेंड ऑप्शन महसूस करते हैं, तो ये फिक्र करने वाली बात हो सकती है. 

3. क्या मेरे लिए उसका बिहेवियर सही है?
रिलेशनशिप में केयर, रिस्पेक्ट और हमदर्दी बेहद जरूरी चीजें होती हैं. क्या आप उनके साथ रहते वक्त सहज और सम्मानित महसूस करती हैं? यदि नहीं, तो यह रिश्ता आपकी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है. 

4. क्या मुझे क्या बदलना चाहिए?
ये सवाल रिलेशनशिप में खुद के रोल पर नजर डालने में मदद करता है. क्या आपके अपने नजरिए, एक्सपेक्टेशंस या बिहेवियर में ऐसा कुछ है जो अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है? खुद को आंकने के बाद आपको रिश्ते के नेचर के बारे में बेहतर समझ मिल सकती है.

5. क्या मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करता/करती हूं?
एक मजबूत रिश्ता रिस्पेक्ट, कॉम्प्लिमेंट, वफादारी और भरोसे पर टिका होता है. क्या आपके दिल में उनके लिए वही जगह है? अगर उत्तर हां नहीं है, तो यह संकेत हो सकता है कि रिश्ता सतही हो चुका है और उसमें गहराई नहीं बची है. 

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

relationship Relationship tips

