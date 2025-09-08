क्या एक्स पार्टनर के साथ "जस्ट फ्रेंड" का रिश्ता रख पाना मुमकिन है? कौन सी परेशानियां हो सकती हैं

Friendship With Ex Partner: रिलेशनशिप पर फुल स्टॉप लगा देना किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़ा हो. ब्रेकअप के बाद कई लोग अपने एक्स पार्टनर से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, वहीं कुछ लोग "जस्ट फ्रेंड" के तौर पर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या ये सचमुच में मुमकिन है? और अगर हां, तो इसके साथ कौन-कौन सी परेशानियां सामने आ सकती हैं, इस पर गौर करना जरूरी है.

क्यों रखना चाहते हैं लोग एक्स से दोस्ती?

अक्सर लंबे वक्त तक साथ रहने वाले कपल्स के बीच गहरी समझ और इमोशनल बॉन्ड बन जाता है. ऐसे में ब्रेकअप के बाद अचानक पूरी तरह से अलग हो जाना मुश्किल हो जाता है. कई बार लोग अपने पुराने पार्टनर के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बने रहें, और "फियर ऑफ मिसिंग आउट" न रहे, चाहे रिश्ते के मायने बदल गए हों. इसके अलावा, कुछ लोग सोचते हैं कि एक्स के साथ दोस्ती रखने से उनके बीच की कड़वाहट कम हो जाएगी.

क्या वाकई मुमकिन है "जस्ट फ्रेंड" रह पाना?

ये पूरी तरह उस शख्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है. अगर ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ हो और दोनों आगे बढ़ चुके हों, तो एक्स के साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप निभाना मुमकिन है. लेकिन अगर रिश्ते में गहरी जख्म, धोखा या नाराजगी रही हो, तो "जस्ट फ्रेंड" रह पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर आगे बढ़ चुका होता है लेकिन दूसरा अब भी पास्ट में उलझा रहता है. ऐसे हालात में दोस्ती निभाना न तो हेल्दी है और न ही प्रैक्टिकल.

परेशानियां जो सामने आ सकती हैं

1. इमोशनल कॉम्पलिकेशंस

एक्स से मिलना-जुलना पुराने जख्मों को हरा कर सकता है. इससे इमोशनल स्टेबिलिटी और कंफ्यूजन के हालात पैदा हो सकते हैं.

2. नए रिश्ते पर असर

अगर आप या आपका एक्स नया रिश्ता शुरू करते हैं, तो वहां इनसिक्योरिटी और शक के हालात बन सकते है. आपके नए पार्टनर को ये दोस्ती खटक सकती है.

3. लिमिट्स का ब्रेक होना

"जस्ट फ्रेंड" रहने की कोशिश कई बार अनजाने में पुरानी नजदीकियों को लौटा सकती है, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्पलिकेटेड हो सकती है.

4. कंपेयर की आदत

एक्स के कॉन्टैक्ट में रहने से अक्सर लोग अपने नए पार्टनर की तुलना पुराने रिलेशनशिप से करने लगते हैं, जिससे अफसोस में इजाफा हो सकता है.