क्या एक्स पार्टनर के साथ "जस्ट फ्रेंड" का रिश्ता रख पाना मुमकिन है? कौन सी परेशानियां हो सकती हैं
Advertisement
trendingNow12913057
Hindi Newsरिलेशनशिप

क्या एक्स पार्टनर के साथ "जस्ट फ्रेंड" का रिश्ता रख पाना मुमकिन है? कौन सी परेशानियां हो सकती हैं

आमतौर पर जब इंसान किसी के साथ ब्रेकअप करता है, तो वो उसे हर डिजिटल प्लेफॉर्म और इमोशन से ब्लॉक कर देता है, लेकिन कुछ लोग रिश्ता टूटने के बाद भी दोस्त बने रहते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या एक्स पार्टनर के साथ "जस्ट फ्रेंड" का रिश्ता रख पाना मुमकिन है? कौन सी परेशानियां हो सकती हैं

Friendship With Ex Partner: रिलेशनशिप पर फुल स्टॉप लगा देना किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़ा हो. ब्रेकअप के बाद कई लोग अपने एक्स पार्टनर से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, वहीं कुछ लोग "जस्ट फ्रेंड" के तौर पर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या ये सचमुच में मुमकिन है? और अगर हां, तो इसके साथ कौन-कौन सी परेशानियां सामने आ सकती हैं, इस पर गौर करना जरूरी है.

क्यों रखना चाहते हैं लोग एक्स से दोस्ती?
अक्सर लंबे वक्त तक साथ रहने वाले कपल्स के बीच गहरी समझ और इमोशनल बॉन्ड बन जाता है. ऐसे में ब्रेकअप के बाद अचानक पूरी तरह से अलग हो जाना मुश्किल हो जाता है. कई बार लोग अपने पुराने पार्टनर के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बने रहें, और "फियर ऑफ मिसिंग आउट" न रहे, चाहे रिश्ते के मायने बदल गए हों. इसके अलावा, कुछ लोग सोचते हैं कि एक्स के साथ दोस्ती रखने से उनके बीच की कड़वाहट कम हो जाएगी.

क्या वाकई मुमकिन है "जस्ट फ्रेंड" रह पाना?
ये पूरी तरह उस शख्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है. अगर ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ हो और दोनों आगे बढ़ चुके हों, तो एक्स के साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप निभाना मुमकिन है. लेकिन अगर रिश्ते में गहरी जख्म, धोखा या नाराजगी रही हो, तो "जस्ट फ्रेंड" रह पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर आगे बढ़ चुका होता है लेकिन दूसरा अब भी पास्ट में उलझा रहता है. ऐसे हालात में दोस्ती निभाना न तो हेल्दी है और न ही प्रैक्टिकल.

Add Zee News as a Preferred Source

परेशानियां जो सामने आ सकती हैं

1. इमोशनल कॉम्पलिकेशंस
एक्स से मिलना-जुलना पुराने जख्मों को हरा कर सकता है. इससे इमोशनल स्टेबिलिटी और कंफ्यूजन के हालात पैदा हो सकते हैं.

2. नए रिश्ते पर असर
अगर आप या आपका एक्स नया रिश्ता शुरू करते हैं, तो वहां इनसिक्योरिटी और शक के हालात बन सकते है. आपके नए पार्टनर को ये दोस्ती खटक सकती है.

3. लिमिट्स का ब्रेक होना
"जस्ट फ्रेंड" रहने की कोशिश कई बार अनजाने में पुरानी नजदीकियों को लौटा सकती है, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्पलिकेटेड हो सकती है.

4. कंपेयर की आदत
एक्स के कॉन्टैक्ट में रहने से अक्सर लोग अपने नए पार्टनर की तुलना पुराने रिलेशनशिप से करने लगते हैं, जिससे अफसोस में इजाफा हो सकता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

relationshipRelationship tipsbreakup

Trending news

मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
;