ब्रेकअप हमेशा दुख ही नहीं देता, आगे की जिंदगी के लिए सिखा देता है ये 5 बातें
Advertisement
trendingNow12914487
Hindi Newsरिलेशनशिप

ब्रेकअप हमेशा दुख ही नहीं देता, आगे की जिंदगी के लिए सिखा देता है ये 5 बातें

महबूब के साथ जज्बात की इंतहा तक डूबा इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसका ब्रेकअप हो जाए, लेकिन अगर रिश्ता टूटता भी है, फिर भी आप जिंदगी को लेकर काफी कुछ सीख जाएंगे.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रेकअप हमेशा दुख ही नहीं देता, आगे की जिंदगी के लिए सिखा देता है ये 5 बातें

Life Lessons From Breakup: अक्सर जब किसी शख्स का ब्रेकअप होता है तो जिंदगी रुक सी जाती है. उदासी, अकेलापन और गुस्सा जैसे जज्बात इंसान को घेर लेते हैं. बहुत से लोग इसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती या नाकामी मान लेते हैं. लेकिन अगर नजरिए को बदलें तो ब्रेकअप सिर्फ दुख नहीं देता, बल्कि जिंदगी को समझने और खुद को मजबूत बनाने का मौका भी देता है. ये एक ऐसे तजुर्बे की तरह है, जो 5 अहम लाइफ लेसंस सिखा सकता है.

ब्रेकअप से क्या सीखते हैं हम?

1. सेल्फ लव और सेल्फ डिपेंडेंसी 
ब्रेकअप के बाद इंसान को सबसे पहले अपनी अहमियत का अहसास होता है. जब पार्टनर का सहारा नहीं रहता तो खुद पर निर्भर रहना सीखना पड़ता है. ये एक्सपीरिएंस बताता है कि खुश रहने के लिए किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. सही और गलत रिश्ते की पहचान
ब्रेकअप हमें सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं बना होता. कुछ रिश्ते सिर्फ हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि हमें अपने लाइफ पार्टनर में कौन-सी खूबियां चाहिए और किन कमियों से बचना है. अगली बार जब नया रिश्ता शुरू होता है तो इंसान ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है.

3. इमोशनल मजबूती
रिश्ते टूटने का दर्द बड़ा होता है, लेकिन यही दर्द हमें जज्बाती तौर से मजबूत बनाता है. ब्रेकअप सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे बाहर निकलना ही असली ताकत है. ये लेसन इंसान को फ्यूचर में आने वाले हर उतार-चढ़ाव के लिए तैयार करता है.

4. प्रायोरिटी को समझना
जब रिश्ता खत्म होता है तो इंसान खुद को और अपनी प्रायोरिटीज को नए सिरे से देखने लगता है. करियर, दोस्ती, परिवार और अपनी दिलचस्पी की अहमियत फिर से महसूस होती है. ये अहसास करवाता है कि जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि कई और खूबसूरत पहलुओं से भरी होती है.

5. सीखना और आगे बढ़ना
हर ब्रेकअप अपने साथ कई सीखें छोड़ जाता है, मसलन- कैसे कम्यूनिकेट करना है, किन गलतियों से बचना है और फ्यूचर में रिलेशशिप को और बेहतर बनाना है. ये तजुर्बा सिखाता है कि नाकामी अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

breakuprelationshipRelationship tips

Trending news

Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 LIVE: 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की होगी वोटिंग, NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने की पूजा-अर्चना, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 LIVE: 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की होगी वोटिंग, NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने की पूजा-अर्चना, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
;