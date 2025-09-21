असली 'लव गुरु' नहीं है AI, प्यार की सलाह ले रहे हैं Gen Z, इन खतरों से डरना जरूरी

Love Advice From AI: आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर चीज का सॉल्यूशन इंटरनेट और ऐप्स पर ढूंढा जाता है, वहीं Gen Z रिश्तों की सलाह लेने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) पर भरोसा करने लगे हैं. चैटबॉट्स और AI टूल्स उनकी लव लाइफ को समझने और सुझाव देने का दावा करते हैं. पहली नजर में ये फैसिलिटी आसान और स्मार्ट लगती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं. आइए जानते हैं AI से लव एडवाइस लेने के 5 बड़े नुकसान कौन-कौन से हैं.

AI से सलाह लेने के खतरे

1. इमोशनल टच की कमी

प्यार और रिलेशनशिप सिर्फ लॉजिक या डाटा पर बेस्ड नहीं होते. इंसानी जज्बात, अहसास और रिश्तों की नाजुकता AI पूरी तरह से नहीं समझ सकता. AI आपकी सिचुएशन को एनालाइज तो कर सकता है, लेकिन आपको गले लगाने, हमदर्दी जताने या दिल से समझने जैसी जज्बाती गर्माहट नहीं दे सकता. यही वजह है कि कई बार लोग एआई की सलाह लेने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं.

2. जनरलाइज्ड और इनकम्पलीट एडवाइस

AI सलाह देने के लिए इंटरनेट पर मौजूद डाटा का सहारा लेता है. लेकिन हर रिश्ता अलग होता है, और हर इंसान की सिचुएशन यूनिक होती हैं. ऐसे में एआई की सलाह बहुत “जनरल” और इनकम्पलीट हो सकती है, जो आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से सही न बैठे.

3. प्राइवेसी का खतरा

जब कोई इंसान अपनी लव लाइफ की बातें AI से शेयर करता है, तो वह असल में अपने प्राइवेट डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल रहा होता है. ये जानकारी किसी भी वक्त लीक हो सकती है या एडवर्टाइजिंग कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है. ऐसे में आपकी पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है.

4. रियल-लाइफ एक्सपीरियंस की कमी

एआई के पास किताबों, ब्लॉग्स और ऑनलाइन बातचीत का डाटा होता है, लेकिन उसके पास खुद का लाइफ एक्सपीरिएंस नहीं होता. रिश्तों में कई बार छोटे-छोटे बिहेवियरल आस्पेक्ट अहम होते हैं, जिन्हें सिर्फ अनुभवी इंसान ही समझ सकता है. एआई की सलाह इन बारीकियों से कोसों दूर रहती है.

5. डिपेंडेंसी और डिसकनेक्शन

Gen Z ग्रुप के कई लोग AI की सलाह पर इतना डिपेंड हो सकते हैं कि वो दोस्तों, परिवार या भरोसेमंद लोगों से बातचीत करना भूल जाएं. इससे असल रिश्तों में डिसकनेक्शन और अकेलेपन की परेशानी बढ़ सकती है. रिश्तों में इंसानों के बीच बातचीत और सपोर्ट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन एआई इस गैप को भर नहीं सकता.