क्या मलाइका अरोड़ा करने वाली हैं दूसरी शादी? सेकेंड मेरिज को लेकर एक्ट्रेस ने दी सलाह, जानें 4 अहम चीजें
क्या मलाइका अरोड़ा करने वाली हैं दूसरी शादी? सेकेंड मेरिज को लेकर एक्ट्रेस ने दी सलाह, जानें 4 अहम चीजें

Malaika Arora Second Marriage: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने दूसरी शादी को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा है कि वे दूसरी शादी करने को लेकर तैयार है और वे प्यार पर भरोसा करती है. हालांकि उन्होंने दूसरी शादी को लेकर जल्दबाजी न करने की सलाह दी है. ऐसे में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जो दूसरी शादी से पहले जान लेनी चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:16 PM IST
क्या मलाइका अरोड़ा करने वाली हैं दूसरी शादी? सेकेंड मेरिज को लेकर एक्ट्रेस ने दी सलाह, जानें 4 अहम चीजें

Tips for Second Marriage: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने फैशन, स्टाइल, फिटनेस और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल में उन्होंने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में दोबारा शादी करने को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा है कि वे दूसरी शादी के आइडिया के खिलाफ नहीं हैं. पर दूसरी शादी करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान देना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, आज के समय में रिश्तों को लेकर लोगों की सोच बदल चुकी है. अगर पहली शादी किसी कारण से नहीं चल पाती, तो लोग दूसरी शादी करने का फैसला ले लेते हैं. लेकिन पहली शादी से भी ज्यादा बड़ा और जिम्मेदारी भरा दूसरी शादी का फैसला होता है. इसलिए दूसरी शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. अगर आप भी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 4 बातें पहले जानने बेहद जरूरी है. 

 

खुद को समय दें और फीलिंग्स को समझें
पहले शादी टूटने के बाद बेहद जरूरी है कि आप खुद को और खुद की फीलिंग्स को पहले समझें. कई बार बस अकेलापन और समाज के प्रेशर में हम जल्दबाजी में दूसरी शादी का फैसला ले लेते हैं. लेकिन सबसे जरूरी है कि आप पहले खुद को समझें. अपने फीलिंग्से को समझें, पुराने रिश्ते हुई गलतियों से सीख लें और ये समझने की कोशिश करें, कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से क्या चाहते हैं. 

 

पार्टनर को समझने का समय दें
जैसे आपका पास्ट है, वैसे हो सकता है कि आपके होने वाले पार्टनर का भी पास्ट हो. ऐसे में शादी का बड़ा फैसला लेने से पहले उनकी पिछली जिंदगी को समझें. उनकी पिछली शादी, बच्चे, परिवार या जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी ले लें. यह समझना जरूरी है कि जो आप अपने फ्यूचर से चाह रहे हैं, वह वह सामने वाला भी चाह रहा. इसलिए किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले ईमानदारी से बात करना जरूरी है. 

 

परिवार और बच्चों की फीलिंग्स को समझे
दूसरी शादी में केवल आप नहीं होते, यहां आपके परिवार और अगर पहली शादी से कोई बच्चा है, तो वो भी इन्वोल्व होता है. ऐसे में शादी करने से पहले अपने परिवार और बच्चों की फीलिंग्स को समझे, कि उन्हें आपकी दूसरी शादी से क्या महसूस होगा. कई बार बच्चे दूसरी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. ऐसे में उन्हें भरोसा दिलाना जरूरी है कि कुछ नहीं बदलेगा. 

 

फ्यूचर प्लानिंग 
फीलिंग्स में आकर या जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए. सामने वाले के साथ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए. दूसरी शादी से पहले फाइनेंशियल कंडीशन, करियर, बच्चों की परवरिश और लाइफस्टाइल को लेकर खुलकर बातचीत करनी चाहिए.

