शादी के बाद हर लड़की करती है ये 3 गलतियां, ससुराल में इज्जत बचानी है तो हो जाएं सतर्क
Advertisement
trendingNow12919855
Hindi Newsरिलेशनशिप

शादी के बाद हर लड़की करती है ये 3 गलतियां, ससुराल में इज्जत बचानी है तो हो जाएं सतर्क

Marriage Tips: अक्सर शादी के बाद महिलाएं अपने ससुराल में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो ससुराल में उनकी इमेज खराब कर देता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बाद हर लड़की करती है ये 3 गलतियां, ससुराल में इज्जत बचानी है तो हो जाएं सतर्क

New Bride Mistake: शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. अपने घर को छोड़कर नए घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों के बीच उसे जाना होता है. इस दौरान हर लड़की ससुराल में सभी को खुश करने की अपनी बेस्ट कोशिश करती है. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में वे ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो ससुराल में उनका इमेज खराब कर देती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जो एक नई नेवली दुल्हन को अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. 

 

जाते ही सभी को खुश करने की कोशिश करना
शादी के बाद अक्सर लड़कियां खुद को परफेक्ट साबित करने के लिए ससुराल में जाते ही सभी को खुश करने की कोशिश करने लगती हैं. खाना बनाना, घर का काम करना या रिश्तेदारों से बात करने की पूरी कोशिश करती है. लेकिन ऐसा वे लंबे समय तक नहीं कर पाती, जिससे धीरे-धीरे सभी उससे नाराज होने लगते हैं. ऐसे में शादी के शुरुआत में भी उतना ही करें, जितना आप हमेशा कर पाएं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मायके और ससुराल की तुलना
शादी की शुरुआत में अक्सर महिलाएं मायके और ससुराल की तुलना करती हैं. ससुराल की चीजों को देखकर वे मायके की चीजों की तारीफ करने लगती हैं. लेकिन ये चीजें ससुराल वालों को बुरी लग सकती हैं. ऐसे में कोशिश करना चाहिए की दोनों घरों की तुलना न करें. 

 

जवाब देना या तर्क करना
मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है. ऐसे में अगर आप मायके में हर बात पर जवाब देने या तर्क करने की आदत है, तो इसे बदल लें. खुद को सही साबित करने के चक्कर में कई बार बहुएं हर छोटी-छोटी बातों पर सफाई देने लगती हैं. इससे बड़ों को लगता है कि बहू बात नहीं सुनती और बहुत ज्यादा बोलती है. ऐसे में ये जरूरी नहीं कि आप हर बात का जवाब दें. समय के साथ-साथ लोगों को चीजें अपने आप समझ आ जाएगी.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Relationship tipsnew bride mistake

Trending news

75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
;