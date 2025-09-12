शादी के बाद हर लड़की करती है ये 3 गलतियां, ससुराल में इज्जत बचानी है तो हो जाएं सतर्क

New Bride Mistake: शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. अपने घर को छोड़कर नए घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों के बीच उसे जाना होता है. इस दौरान हर लड़की ससुराल में सभी को खुश करने की अपनी बेस्ट कोशिश करती है. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में वे ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो ससुराल में उनका इमेज खराब कर देती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जो एक नई नेवली दुल्हन को अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

जाते ही सभी को खुश करने की कोशिश करना

शादी के बाद अक्सर लड़कियां खुद को परफेक्ट साबित करने के लिए ससुराल में जाते ही सभी को खुश करने की कोशिश करने लगती हैं. खाना बनाना, घर का काम करना या रिश्तेदारों से बात करने की पूरी कोशिश करती है. लेकिन ऐसा वे लंबे समय तक नहीं कर पाती, जिससे धीरे-धीरे सभी उससे नाराज होने लगते हैं. ऐसे में शादी के शुरुआत में भी उतना ही करें, जितना आप हमेशा कर पाएं.

मायके और ससुराल की तुलना

शादी की शुरुआत में अक्सर महिलाएं मायके और ससुराल की तुलना करती हैं. ससुराल की चीजों को देखकर वे मायके की चीजों की तारीफ करने लगती हैं. लेकिन ये चीजें ससुराल वालों को बुरी लग सकती हैं. ऐसे में कोशिश करना चाहिए की दोनों घरों की तुलना न करें.

जवाब देना या तर्क करना

मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है. ऐसे में अगर आप मायके में हर बात पर जवाब देने या तर्क करने की आदत है, तो इसे बदल लें. खुद को सही साबित करने के चक्कर में कई बार बहुएं हर छोटी-छोटी बातों पर सफाई देने लगती हैं. इससे बड़ों को लगता है कि बहू बात नहीं सुनती और बहुत ज्यादा बोलती है. ऐसे में ये जरूरी नहीं कि आप हर बात का जवाब दें. समय के साथ-साथ लोगों को चीजें अपने आप समझ आ जाएगी.