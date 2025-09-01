शादी से पहले सीख लें मर्द, वाइफ को कैसे दी जाती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट? खुशहाल रहेगी मैरिड लाइफ
Advertisement
trendingNow12904218
Hindi Newsरिलेशनशिप

शादी से पहले सीख लें मर्द, वाइफ को कैसे दी जाती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट? खुशहाल रहेगी मैरिड लाइफ

वाइफ को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रिश्ते में लव और रिस्पेक्ट का पिलर है. अगर आप शादी से पहले ही कुछ आदतों को सीख लेंगे तो मैरिड लाइफ और भी खूबसूरत हो सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी से पहले सीख लें मर्द, वाइफ को कैसे दी जाती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट? खुशहाल रहेगी मैरिड लाइफ

Princess Treatment To Wife: हर लड़की का ख्वाब होता है कि शादी के बाद उसका लाइफ पार्टनर उसे स्पेशल फील कराए, उसकी ख्वाहिशों का सम्मान करे और उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे. अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब पति अपनी पत्नी को अहमियत नहीं देता या उसके जज्बात को हल्के में लेता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल और मजबूत बने, तो जरूरी है कि आप शादी से पहले ही सीख लें कि वाइफ को प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है. ये न सिर्फ आपके रिश्ते को गहराई देगा बल्कि बीवी को ये भी अहसास कराएगा कि वो आपके लिए कितनी अहम है. आइए जानते हैं वो बातें जिनका ख्याल रखना जरूरी है.

1. उसकी बातें ध्यान से सुनें
लड़कियों को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई उनके इमोशंस और थॉट को सीरियसली सुनता है. अगर आपकी वाइफ दिनभर की बातें आपसे शेयर कर रही है, तो मोबाइल पर स्क्रोल करने या टीवी देखने के बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुनें. ये छोटा-सा कदम उसे महसूस कराएगा कि उसकी राय और जज्बात आपके लिए मायने रखती हैं.

2. सरप्राइज देना न भूलें
प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ महंगे गिफ्ट देना नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे सरप्राइज भी मायने रखते हैं. कभी उसके पसंदीदा फूल घर लेकर आना, कभी बिना वजह चॉकलेट देना या अचानक डिनर डेट प्लान करना. ये छोटे कदम उसे खास और प्यार भरा अहसास दिलाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. उसके लिए वक्त निकालें
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी वक्त की होती है. वाइफ को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए खास वक्त जरूर निकालें. वीकेंड पर शॉपिंग, मूवी या लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं. उसके साथ बिताए गए ये पल आपके रिश्ते को और गहरा बनाएंगे.

4. उसकी मेहनत की तारीफ करें
अक्सर वाइफ घर और परिवार के लिए दिनभर मेहनत करती हैं, लेकिन उनकी तारीफ कम ही होती है. अगर आप चाहते हैं कि वो खुद को प्रिंसेस महसूस करे तो उसकी मेहनत की तारीफ करें. "तुम बहुत अच्छा करती हो", "तुम्हारी वजह से घर खुशहाल है" जैसे शब्द उसे अंदर से खुशी और सटिस्फेक्श देंगे.

5. बराबरी का सम्मान दें
वाइफ को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का मतलब ये नहीं कि उसे सिर पर बिठाना है, बल्कि उसे बराबरी का सम्मान देना है. चाहे वो नौकरी करती हो या हाउसवाइउ हो, उसकी ख्वाहिशों और फैसलों को अहमियत दें. घर के बड़े फैसलों में उसकी राय जरूर लें.

6. छोटी-छोटी मदद करें
वाइफ अगर घर के कामों में बिजी हो, तो उसकी मदद करना भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट का हिस्सा है. कभी बर्तन धो दें, कभी किचन में साथ दें, तो कभी बच्चे का होमवर्क करा दें—ये चीजें उसे यह एहसास कराएंगी कि आप उसकी जिम्मेदारी बांटते हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ते.

7. इमोशनल सपोर्ट बनें
हर महिला चाहती है कि उसका पति उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बने. जब वो उदास या स्ट्रेस में हो, तो उसके साथ खड़े हों. उसकी परेशानियों को हल्के में न लें, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहें कि आप हमेशा उसके साथ हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

relationshipRelationship tipsmarriage

Trending news

दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
;