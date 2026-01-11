Advertisement
बेइंतहा प्यार तो ठीक है! लेकिन ये 'बाउंड्री' सेट नहीं की, तो रिश्ते में पड़ सकती है भारी दरार

Relationship Tips: कितना भी गहरा प्यार क्यों न हो, एक समय के बाद उसका रंग फीका हो ही जाता है. इसका बहुत बड़ा कारण कपल के बीच बाउंड्री न होना हो सकता है. ऐसे में रिश्ते को लंबा चलाने के लिए दो लोगों के बीच बाउंड्री होना बेहद जरूरी हो जाता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:31 AM IST
Relationship Boundaries: दो लोगों को प्यार कई लेवल में होता है. शुरुआत में बेइंतहा गहरा प्यार होता है. लेकिन प्यार धीरे-धीरे प्यार फीका पड़ने लगता है. ऐसे में प्यार के साथ-साथ कपल्स के बीच कुछ बाउंड्री होना बेहद जरूरी है, जो लंबे समय तक आपके प्यार को गहरा रखने के लिए जरूरी है. आमतौर पर हम अपनी हर बात, हर पील, अपनी पहचान भी अपने पार्टनर के सामने रिवील क देते हैं. लेकिन बीमा सीमाओं के प्यार धीरे-धीरे 'घुटन' में बदलने लगता है, जो रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी बाउंड्री के बारे में बताएंगे, जो हर कपल के बीच जरूर होनी चाहिए. 

 

पर्सनल स्पेस
अक्सर प्यार में पागल दो लोगों के बीच कोई भी पर्सनल स्पेस नहीं होता है. वे 24 घंटे एक-दूसरे से चिपके रहते हैं. लेकिन हर इंसान अपनी हॉबी, अपने दोस्तों और खुद के साथ समय बिनाता चाहता है. ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को अकेले छोड़ने में डरते हैं या शक करते हैं, तो ये आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है. इसलिए सबसे पहले इंसान को खुद के साथ खुश रहना सीखना चाहिए, ऐसे इंसान अपने पार्टनर के साथ भी बेहद खुश रहते हैं. 

डिजिटल प्राइवेसी
आज के समय में रिश्तों में भरोसा नहीं रह गया है. कपल्स में सबसे ज्यादा झगड़े फोन के पासवर्ड और सोशल मीडिया को लेकर होने लगे हैं. ऐसे में पार्टनर का फोन चेक करना या उसके हर मैसेज पर नजर रखना प्यार नहीं है, बल्कि इनसिक्योरिटी की निशानी है. एक हेल्दी रिश्ता वही होता है, जहां बाउंड्री सेट हो, कि आप एक-दूसरे की डिजिटल प्राइवेसी का रिस्पेकट करें. 

 

रिस्पेक्टफुल लड़ाई
आपको बता दें, हर मुद्दे या लड़ाई में पार्टनर की हां में हां मिलाना जरूरी नहीं होता. हर इंसान अलग होता है और उसकी राय भी अलग हो सकती है. लेकिन यहां दो कपल के बीच बाउंड्री ये होनी चाहिए कि बहस के दौरान कोई भी एक-दूसरे का अपमान न करें, चिल्लाए नहीं या पुरानी गलतियों को न दोहराए. बहस या लड़ाई के बीच रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

Relationship tipsRelationship Mistake

