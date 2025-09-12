शादी के बाद अपने आप नहीं सुधरेगा बेटा, मां-बाप अपने लाडले को पहले ही सिखाएं 5 जरूरी बातें
शादी के बाद अपने आप नहीं सुधरेगा बेटा, मां-बाप अपने लाडले को पहले ही सिखाएं 5 जरूरी बातें

"शादी के बाद सब बदल जाएगा" ऐसा सोचना एक भ्रम है. किसी के साध विवाह के बंधन में खुशहाल जिंदगी जीना तभी मुमकिन है जब पैरेंट्स अपने बेटे को जरूरी बातें पहले ही सिखा दें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:40 AM IST
Marriage Tips: अक्सर भारतीय समाज में ये सोच देखी जाती है कि लड़के की कई आदतें शादी के बाद अपने आप बदल जाएंगी. लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है. शादी कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो किसी की पर्सनालिटी या आदतें तुरंत बदल दे. अगर मां-बाप शुरू से ही अपने बेटे को सही संस्कार और लाइफस्टाइल की समझ देंगे, तो आगे चलकर उसकी शादीशुदा जिंदगी भी आसान और खुशहाल रहेगी. यहां हम बता रहे हैं वे 5 जरूरी बातें, जो हर मां-बाप को अपने लाडले को शादी से पहले सिखानी चाहिए.

1. घर के कामों में हाथ बंटाना

लड़कों को बचपन से यह सिखाना जरूरी है कि घर के काम सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं होते. खाना बनाना, कपड़े धोना या घर की साफ-सफाई जैसी स्किल हर इंसान के लिए जरूरी है. अगर बेटा ये आदतें शादी से पहले ही सीख लेता है, तो आगे चलकर पत्नी को बराबरी का साथ मिलेगा और रिश्ते में मिठास बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

2. रिस्पेक्ट देना और सुनना सीखना

रिश्तों में सबसे अहम है सम्मान. मां-बाप को बेटों को ये सिखाना चाहिए कि किसी भी महिला को बराबरी की नजर से देखें और उसकी राय को अहमियत दें. शादी के बाद पत्नी को सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि दोस्त और साथी के तौर पर समझना बेहद जरूरी है. ये आदत बचपन से सिखाई जाए, तभी आगे जाकर वो अच्छे पति का रोल निभा पाएगा.

3. गुस्से और इमोशंस को कंट्रोल करना
कई बार छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ देता है. इसलिए जरूरी है कि बेटे को सिखाया जाए कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना कितना अहम है. बातचीत से परेशानियों का हल निकलता है, न कि चिल्लाने या गुस्सा दिखाने से. ये क्वालिटीज शादीशुदा जिंदगी को मजबूत बनाने में मदद करता है.

4. आर्थिक जिम्मेदारी समझना
मां-बाप को अपने बेटे को पैसे की अहमियत और सही मैनेजमेंट बचपन से ही सिखाना चाहिए. खर्च और बचत के बीच बैलेंस बनाना, जरूरत और चाहत में फर्क समझना, ये आदतें आगे चलकर परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं. शादी के बाद अचानक जिम्मेदारी का बोझ डालने से बेहतर है कि पहले से ये समझ डेवलप की जाए.

5. बराबरी और साझेदारी की सोच
बेटों को ये समझाना जरूरी है कि शादी साझेदारी का रिश्ता है. इसमें न कोई बड़ा होता है, न छोटा. फैसले साथ मिलकर लिए जाते हैं और दोनों के इमोशंस की रिस्पेक्ट होती है. ये सोच अगर शुरू से ही डाली जाए, तो आगे चलकर रिश्ते में तकरार की गुंजाइश बहुत कम होगी.

