शादी के पहले साल ना करें ये गलतियां, हमेशा के लिए टूट जाएगा रिश्ता!

शादी का पहला साल किसी भी कपल के लिए बेहद खास होता है. अरैंज मैरिज कपल्स के लिए शादी का पहला साल बहुत ही खास हो जाता हैं क्योंकि वह पहले साल एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं. शादी के पहले साल में ही कुछ गलतियां हो जाए तो रिश्ता टूट सकता है. आइए जानते हैं शादी के पहले साल कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है.

कठिन फैसला ना लेना

शादी के पहले साल पति-पत्नी की कोशिश होती है कि वह कठिन फैसले बाद में लें, लेकिन चीजों को बाद में छोड़ने से केवल समस्या बढ़ती है. ऐसे में बाद के लिए कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए. जिस समय में मुश्किल आ रही है तो उसे उसी समय में सुलझा लेना चाहिए.

फेयरीटेल ना समझें

दो इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं. शादी फेयरीटेल नहीं होती है. कुछ लोगों को शादी परियों की कहानी की तरह लगती है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है. शादी फेयरीटेल नहीं है. शादी में आपको डिसअपोइंटमेंट होने लगती है.

पार्टनर के लिए खुद को खोना

शादी दो लोगों का रिश्ता होता है. अक्सर लोग शादी के पहले साल पार्टनर को इंप्रेस या खुश करने के लिए अपनी इंडिविजुएलिटी को खो देते हैं. उनकी खुशी, उनका मुड सब उनके पार्टनर पर निर्भर करता है. पार्टनर की छोटी-छोटी बातों से मन में निराशा आने लगती है.

