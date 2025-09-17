प्यार के लिए न करें पार्टनर से लड़ाई! इन टिप्स से बिना बोले पाएं पति या BF का अटेंशन

Tips to Get Partners Attention: एक रिश्ते में प्यार और तकरार दोनों ही चलते रहते हैं. लेकिन अक्सर महिलाएं यह सोचकर परेशान हो जाती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा है. ऐसे में प्यार और अटेंशन पाने के लिए पार्नटर से ही लड़ाई करने लगती हैं. इसका नतीजा ये होता है कि रिश्ता में धीरे-धीरे दूरी आने लगती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना लड़े झगड़े भी आप अपने पार्टनर का अटेंशन पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिना कुछ कहे भी आप अपने पति या बॉयफ्रेंड का ध्यान अपने ओर कैसे खींच सकते हैं?

खुद को अट्रैक्टिव बनाएं

समय के साथ-साथ अक्सर महिलाएं खुद का ध्यान रखना छोड़े देती हैं. ऐसे में हो सकता है कि उनके पार्टनर का इंट्रेस्ट उनपर कम हो जाए. ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका पार्टनर आपको शुरुआत वाला अटेंशन देने लगे, तो खुद पर पहले ध्यान दें. खुद को थोड़ा संवारें, नई हेयरस्टाइल, स्टाइलिश कपड़े पहनें. इसके साथ-साथ खुद में कॉन्फिडेंस लाएं.

उन्हें स्पेस दें

हर इंसान को कभी-कभी खुद को समय देने की जरूरत होती है. ऐसे में अगर सामने वाला इंसान खुद को समय देना चाहें, तो इसे पर्सनली लेना सही नहीं है. ऐसे में आप सामने वाले इंसान को स्पेस दें, वे खुद को समय देने के बाद आपके पास खुद-ब-खुद आ जाएंगे.

पॉजिटिव कम्युनिकेशन

कई बार जब आप सामने वाले से अटेंशन पाना चाहते हैं और वे आपको अटेंशन नहीं देते, तो आप ताने और गुस्से में बात करने लगते हैं. लेकिन ऐसी चीजें रिश्ता खराब ही कर देता है. ऐसे में बिना गिले-शिकवे के मुस्कुर अपने पार्टनर से बात करें. ऐसा करने से आपके रिश्ते धीरे-धीरे बेहतर हो जाएंगे.

खुद को बिजी रखें

जब आप खुद की जिंदगी में खुश और बिजी हो जाएंगे, तो आपका पार्टनर खुद ही आपकी तरह अट्रैक्ट होने लगेगा. अक्सर पुरुष इंडिपेंडेंट महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं.