प्यार के लिए न करें पार्टनर से लड़ाई! इन टिप्स से बिना बोले पाएं पति या BF का अटेंशन
Advertisement
trendingNow12926065
Hindi Newsरिलेशनशिप

प्यार के लिए न करें पार्टनर से लड़ाई! इन टिप्स से बिना बोले पाएं पति या BF का अटेंशन

Relationship Tips: महिलाएं अपने पार्टनर से अटेंशन पाने के लिए कई बार लड़ाई करने लगती हैं. लेकिन ये चीजें रिश्ते को खराब कर सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे आप बिना बोलें अपने पार्टनर से अटेंशन पाने लगेंगी 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्यार के लिए न करें पार्टनर से लड़ाई! इन टिप्स से बिना बोले पाएं पति या BF का अटेंशन

Tips to Get Partners Attention: एक रिश्ते में प्यार और तकरार दोनों ही चलते रहते हैं. लेकिन अक्सर महिलाएं यह सोचकर परेशान हो जाती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा है. ऐसे में प्यार और अटेंशन पाने के लिए पार्नटर से ही लड़ाई करने लगती हैं. इसका नतीजा ये होता है कि रिश्ता में धीरे-धीरे दूरी आने लगती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना लड़े झगड़े भी आप अपने पार्टनर का अटेंशन पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिना कुछ कहे भी आप अपने पति या बॉयफ्रेंड का ध्यान अपने ओर कैसे खींच सकते हैं?

 

खुद को अट्रैक्टिव बनाएं
समय के साथ-साथ अक्सर महिलाएं खुद का ध्यान रखना छोड़े देती हैं. ऐसे में हो सकता है कि उनके पार्टनर का इंट्रेस्ट उनपर कम हो जाए. ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका पार्टनर आपको शुरुआत वाला अटेंशन देने लगे, तो खुद पर पहले ध्यान दें. खुद को थोड़ा संवारें, नई हेयरस्टाइल, स्टाइलिश कपड़े पहनें. इसके साथ-साथ खुद में कॉन्फिडेंस लाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

उन्हें स्पेस दें
हर इंसान को कभी-कभी खुद को समय देने की जरूरत होती है. ऐसे में अगर सामने वाला इंसान खुद को समय देना चाहें, तो इसे पर्सनली लेना सही नहीं है. ऐसे में आप सामने वाले इंसान को स्पेस दें, वे खुद को समय देने के बाद आपके पास खुद-ब-खुद आ जाएंगे. 

 

पॉजिटिव कम्युनिकेशन
कई बार जब आप सामने वाले से अटेंशन पाना चाहते हैं और वे आपको अटेंशन नहीं देते, तो आप ताने और गुस्से में बात करने लगते हैं. लेकिन ऐसी चीजें रिश्ता खराब ही कर देता है. ऐसे में बिना गिले-शिकवे के मुस्कुर अपने पार्टनर से बात करें. ऐसा करने से आपके रिश्ते धीरे-धीरे बेहतर हो जाएंगे. 

 

खुद को बिजी रखें 
जब आप खुद की जिंदगी में खुश और बिजी हो जाएंगे, तो आपका पार्टनर खुद ही आपकी तरह अट्रैक्ट होने लगेगा. अक्सर पुरुष इंडिपेंडेंट महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Relationship tipstips to get partners attention

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;