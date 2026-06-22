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क्या है इमोशनल चीटिंग? जिसे अक्सर लोग कर देते हैं नजरअंदाज!

किसी भी रिश्ते में चीटिंग करना बहुत खराब होता है. कभी भी अपने पार्टनर के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए. इन दिनों पार्टनर इमोशनल चीटिंग का शिकार होते हैं. आइए जानते हैं इमोशनल चीटिंग क्या है?

Written ByShilpa
Published: Jun 22, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:45 PM IST
क्या है इमोशनल चीटिंग? जिसे अक्सर लोग कर देते हैं नजरअंदाज!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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