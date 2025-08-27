सिर्फ चीटिंग ही नहीं, इस वजह से भी पार्टनर का टूट जाता है विश्वास?

कोई भी रिश्ता भरोसे और प्यार से टिका रहता है. जब पार्टनर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत और लंबा चलता है. वहीं रिश्ते से भरोसा टूट जाए तो रिश्ते से प्यार भी कम हो जाता है. अक्सर लोगों लगता है कि केवल धोखा यानी चीटिंग की वजह से ही रिश्ता टूटता है ऐसा पूरी तरह सच नहीं है. चीटिंग के अलावा इन वजह से भी रिश्ता टूट जाता है.

वादा तोड़ना

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार वादा तोड़ना, कुछ बोलकर कुछ और ही करना रिश्ते के भरोसे को कम करता है. अगर आपका पार्टनर बार-बार वादा तोड़ता है तो यह रिश्ते की नींव को कमजोर करता है.

झूठ बोलना

झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी है. एक बार अगर पार्टनर आपका झूठ पकड़ लें तो उसे आप पर हमेशा शक होगा. ऐसे में आपके रिश्ते में प्यार धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

हर बार ब्रेकअप की धमकी देना

छोटी सी बहस या फिर लड़ाई होने पर बार-बार ब्रेकअप या फिर रिश्ता तोड़ने की धमकी देना भी रिश्ते को कमजोर बनाता है. हर बार रिश्ते तोड़ने या तलाक की बात से रिश्ता कमजोर हो जाता है.

पार्टनर की बातें किसी अन्य से शेयर करना

पार्टनर की बातें किसी अन्य से शेयर करने से रिश्ता कमजोर हो सकता है. पार्टनर को जैसे ही पता चलता है कि उनकी सीक्रेट बातें शेयर हो रही हैं ऐसे में वह दोबारा आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं.

गलतियों की जिम्मेदारी ना लेना

अगर आप अपनी गलती को मानकर उसे ठीक करने की बजाए उसे टालते हैं तो भी पार्टनर आपसे दूर होने लगता है. गलती हर इंसान से होती है गलती से सीख लेकर उसे सुधारना चाहिए.

मुश्किल समय में साथ ना देना

अच्छे समय में साथ रहना बहुत आसान हैं लेकिन मुश्किल समय में साथ रहना ही अच्छे पार्टनर की निशानी है. मुश्किल समय में साथ ना देने की वजह से रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.