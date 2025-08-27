सिर्फ चीटिंग ही नहीं, इस वजह से भी पार्टनर का टूट जाता है विश्वास?
Advertisement
trendingNow12898795
Hindi Newsरिलेशनशिप

सिर्फ चीटिंग ही नहीं, इस वजह से भी पार्टनर का टूट जाता है विश्वास?

किसी भी कपल का रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका होता है. जब पार्टनर का भरोसा कम हो जाता है तो उनका रिश्ता भी लंबा नहीं चलता है. धीरे-धीरे रिश्ते से प्यार खत्म हो जाता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ चीटिंग ही नहीं, इस वजह से भी पार्टनर का टूट जाता है विश्वास?

कोई भी रिश्ता भरोसे और प्यार से टिका रहता है. जब पार्टनर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत और लंबा चलता है. वहीं रिश्ते से भरोसा टूट जाए तो रिश्ते से प्यार भी कम हो जाता है. अक्सर लोगों लगता है कि केवल धोखा यानी चीटिंग की वजह से ही रिश्ता टूटता है ऐसा पूरी तरह सच नहीं है. चीटिंग के अलावा इन वजह से भी रिश्ता टूट जाता है.

 

वादा तोड़ना

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार वादा तोड़ना, कुछ बोलकर कुछ और ही करना रिश्ते के भरोसे को कम करता है. अगर आपका पार्टनर बार-बार वादा तोड़ता है तो यह रिश्ते की नींव को कमजोर करता है.

 

झूठ बोलना

झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी है. एक बार अगर पार्टनर आपका झूठ पकड़ लें तो उसे आप पर हमेशा शक होगा. ऐसे में आपके रिश्ते में प्यार धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

 

हर बार ब्रेकअप की धमकी देना

छोटी सी बहस या फिर लड़ाई होने पर बार-बार ब्रेकअप या फिर रिश्ता तोड़ने की धमकी देना भी रिश्ते को कमजोर बनाता है. हर बार रिश्ते तोड़ने या तलाक की बात से रिश्ता कमजोर हो जाता है.

 

पार्टनर की बातें किसी अन्य से शेयर करना

पार्टनर की बातें किसी अन्य से शेयर करने से रिश्ता कमजोर हो सकता है. पार्टनर को जैसे ही पता चलता है कि उनकी सीक्रेट बातें शेयर हो रही हैं ऐसे में वह दोबारा आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं.

 

गलतियों की जिम्मेदारी ना लेना

अगर आप अपनी गलती को मानकर उसे ठीक करने की बजाए उसे टालते हैं तो भी पार्टनर आपसे दूर होने लगता है. गलती हर इंसान से होती है गलती से सीख लेकर उसे सुधारना चाहिए.

 

मुश्किल समय में साथ ना देना

अच्छे समय में साथ रहना बहुत आसान हैं लेकिन मुश्किल समय में साथ रहना ही अच्छे पार्टनर की निशानी है. मुश्किल समय में साथ ना देने की वजह से रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो सकता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleRelationship tips

Trending news

हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
;