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Hindi Newsरिलेशनशिपऑफिस में लव-अफेयर क्यों पड़ सकता है भारी, ये रहे Office वाले प्यार के नुकसान

ऑफिस में लव-अफेयर क्यों पड़ सकता है भारी, ये रहे Office वाले प्यार के नुकसान

ऑफिस के लव अफेयर करना शुरुआत में काफी अच्छा लगता है लेकिन एक समय आता है जब ऑफिस रोमांस की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है. आइए जानते हैं ऑफिस रोमांस के दौरान कौन-कौन सी दिक्कत आती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 23, 2026, 10:08 PM IST
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ऑफिस में लव-अफेयर क्यों पड़ सकता है भारी, ये रहे Office वाले प्यार के नुकसान

ऑफिस में लव अफेयर शुरुआत में अच्छा लग सकता है लेकिन लंबे समय तक इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं ऑफिस वाले प्यार से क्या क्या नुकसान होता है.दरअसल कई बार काम करते-करते दोस्ती प्यार में बदल जाती है. शुरुआत में साथ लंच, ज्यादा बाते और कनेक्शन मजबूत होता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि धीरे-धीरे लव अफेयर का आपके काम पर असर पड़ सकता है. 

प्रोफेशनल माहौल पर असर 

ऑफिस में प्यार होना आपका पर्सनल मामला नहीं होता है बल्कि इसका पूरा असर आपके प्रोफेशनल माहौल पर पड़ता है. कई बार इसकी वजह से करियर में नुकसान उठाना पड़ता है. ऑफिस में प्यार होने पर लोग अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसका असर काम पर पड़ता है जिससे प्रोफेशनल इमेज कमजोर हो सकती है. 

टीम वर्क में दिक्कत 

कई बार ऑफिस वाले प्यार में ब्रेकअप या लड़ाई की वजह से काम पर असर पड़ता है. जिसका असर टीम वर्क पर पड़ता है. कई बार ऑफिस वाले प्यार से ब्रेकअप होने के बाद टीम वर्क के दौरान काफी दिक्कत होती है. 

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फेवरेटिज्म का आरोप लगना 

अगर आपका ऑफिस पार्टनर आपकी ही टीम है एक जूनियर और एक सीनियर है तो फेवरेटिज्म का भी आरोप लगता है. जिससे ऑफिस में विवाद बढ़ सकता है. 

पर्सनल लाइफ पर असर 

ऑफिस का रिश्ता अगर बिगड़ जाए तो इसका असर ऑफिस तक नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है. इससे मानसिक तनाव और पर्सनल लाइफ पर असर पड़ता है. 

काम से फोकस कम होना

रिलेशनशिप में रहने के बाद कई बार काम से ध्यान हटकर पर्सनल मैटर में लग जाता है. जिसका असर ऑफिस के काम और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है. इसके अलावा काम से फोकस भी हट जाता है. 

पूरी तरह नहीं है गलत 

ऑफिस में रिलेशनशिप होना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसे संभालना बेहद जरूरी होता है. अगर कोई रिश्ता आपके काम, टीम और करियर को प्रभावित करता है तो सावधानी रखनी चाहिए. 

हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें 
कंपनी की पॉलिसी की समझें 
काम को हमेशा प्राथमिकता दें 
रिश्ता बिगड़ने की स्थिति के लिए तैयार रहें 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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