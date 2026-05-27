Advertisement
trendingNow13230690
Hindi Newsरिलेशनशिपमां की इन गलतियों से टूट जाती है बेटे की मैरिड लाइफ, पत्नी के लिए बन जाता है टॉक्सिक पति

मां की इन गलतियों से टूट जाती है बेटे की मैरिड लाइफ, पत्नी के लिए बन जाता है टॉक्सिक पति

भारतीय घरों में अक्सर बचपन में बेटों की हर गलती पर पर्दा डालते हैं. ऐसे में जब लड़के की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी के साथ सही बर्ताव नहीं कर पाते हैं. आइए जानते हैं मां की किन गलतियों की वजह से बेटे की मैरिड लाइफ खराब होती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 27, 2026, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां की इन गलतियों से टूट जाती है बेटे की मैरिड लाइफ, पत्नी के लिए बन जाता है टॉक्सिक पति

अक्सर मां अपने बेटे को दुनिया का सबसे अच्छा और संस्कारी बेटा बनाती है. बेटे को मां सबकुछ तो सिखा देती हैं लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर पार्टनर बनना भूल जाती है. अनजाने में ही मां बेटे के भविष्य के खराब कर देती है. आइए जानते हैं मां की किन गलतियों की वजह से बेटे की शादी टूट जाती है. 

राजा बेटा सिंड्रोम 

अक्सर मां अपने बेटे की हर मांग को तुरंत पूरा कर देती हैं. प्लेट में खाना देना हो या गिलास से पानी लेना हो, मां बेटे के हर काम को आसानी से कर देती हैं. शादी के बाद लड़का पत्नी से भी चाहता है कि वह बिना शर्त उनकी सेवा करें. वह अपने काम के लिए मां की जगह पत्नी को रिप्लेस कर सकते हैं. जिस वजह से घर में कलेश और मानसिक प्रताड़ना की समस्या हो जाती है. 

गलतियों को पर्दा डालना 

बचपन में जब बेटा बदतमीजी या स्कूल में झगड़ा करता है. घर में चीखता-चिल्लाते हैं तो मां बात को टाल देती हैं. लड़के नटखट होते हैं. ऐसे में बच्चे इस आदत को अपनी जागीर बना लेते हैं. बड़ होकर पत्नी पर हाथ उठाना और गाली-गलौज करने लग जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पजेसिव नेजर होना 

कुछ मां अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव होती हैं. ऐसे में ऐसी मां बेटे की लाइफ में दूसरी औरत को बर्दाशत नहीं कर पाती हैं. शादी के बाद वह बेटे के छोटे से बड़े फैसले में दखल देती हैं. कई बार तो मां बेटे को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगती है. इस कंडीशन में बेटे अपनी वाइफ के साथ सही बर्ताव नहीं कर पाते हैं. 

महिलाओं का सम्मान 

कई बार प्यार की वजह से मां बेटे को महिलाओं के लिए प्रति सम्मान नहीं सिखाती हैं. बचपन में बेटा जब छोटी बहन पर हाथ उठाता है तो मां रोकती नहीं है. कभी-कभी रोक भी दिया तो लेकिन इससे बेटे की सोच नहीं बदलती है. बचपन में बहन पर मजाक में या गुस्से, किसी समान को लेकर हाथ उठाना, अक्सर मां बेटे के इन गलतियों को नजरअंदाज कर देती हैं. बड़े होने पर बेटे की इस आदत की वजह से वह टॉक्सिक पति बन जाते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylerelationship

Trending news

TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
हिंद महासागर में नेवी का पराक्रम, INS कोलकाता ने नाकाम की समुद्री लुटेरों की साजिश
Indian Navy
हिंद महासागर में नेवी का पराक्रम, INS कोलकाता ने नाकाम की समुद्री लुटेरों की साजिश
जाम में ही बीती छुट्टी, 72 घंटे में शिमला पहुंची 72,000 गाड़ियां;वीकेंड पर क्या होगा
Shimla
जाम में ही बीती छुट्टी, 72 घंटे में शिमला पहुंची 72,000 गाड़ियां;वीकेंड पर क्या होगा
भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन
lifestyle
भारत का ये गांव है कहलाता 'NRI गांव', लंदन और अमेरिका से है खास कनेक्शन
ईद पर सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी
Maharashtra
ईद पर सोसाइटी में बकरों को लेकर जंग, कुर्बानी के विरोध में सुअर ले आए प्रदर्शनकारी
भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं लोग
hills city
भारत के इस शहर को कहते हैं पहाड़ों की रानी, हर साल विदेशों से घूमने आते हैं लोग
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
Punjab Heatwave
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा