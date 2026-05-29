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बेटे के लिए दुल्हन ढूंढते समय खूबसूरती नहीं, इन बातों का रखें ध्यान, शादी बाद जीवन बन जाएगा स्वर्ग

अक्सर भारतीय लोग बेटे के लिए जब दुल्हन ढूंढते हैं तो वह केवल लड़की की खूबसूरती पर ध्यान देते हैं. खूबसूरती के अलावा वह स्टेटस देखकर बेटे की शादी करते हैं. घर की बहू को ढूंढते समय इन क्वालिटीज का ध्यान देना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 29, 2026, 06:01 PM IST
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बेटे के लिए दुल्हन ढूंढते समय खूबसूरती नहीं, इन बातों का रखें ध्यान, शादी बाद जीवन बन जाएगा स्वर्ग

आज के समय में शादी फिक्स करते समय लोग लड़की की खूबसूरती, स्टेटस देखते हैं. खूबसूरत और स्टेटस वाली लड़की खुशहाल शादी की गारंटी नहीं होती है. अच्छा रिश्ता वह होता है जहां पर सम्मान, समझदारी और सही बर्ताव हो. माता-पिता को बेटे की दुल्हन चूनते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

केवल सुंदरता पर फैसला ना लें 

कई बार परिवार के लोग लड़की की खूबसूरती और नौकरी से प्रभावित होकर जल्दी शादी का फैसला ले लेते हैं. शादी बहुत बड़ा फैसला है जिसे सोच समझकर लेना चाहिए. सबसे जरूरी है कि लड़की का नेचर कैसा है, वह लोगों से कैसे बात करती हैं. परिवार के साथ उनका व्यवहार कैसा है. एक शांत, समझदार और सम्मान देने वाला नेचर रिश्ते को मजबूत बना सकता है. वहीं गुस्सैल, अपमानजनक और हर बात पर विवाद करने वाला नेचर रिश्ते को खराब कर देता है. इसलिए दुल्हन देखते समय लड़की का स्वभाव और नेचर समझना बेहद जरूरी है. 

रिश्ते की अहमियत बेहद जरूरी है 

शादी के बाद नए परिवार में तालमेल बनाने में बहुत दिक्कत होती है. क्योंकि दोनों परिवार की सोच और जीवनशैली में बहुत अंतर होता है. लड़कियां अपने परिवार से माहौल और संस्कार सीखकर आती हैं. ऐसे में महिला को आपसी सम्मान, बातचीत का तरीका और रिश्ते की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है. इससे रिश्ता चलाने में आसानी होती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद कम होते हैं. 

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एजुकेशन और करियर को लेकर बात 

आज के समय में लड़कियां पढ़ी-लिखी हैं. अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हैं. ऐसे में शादी से पहले कुछ बाते साफ करना बेहद जरूरी है. दोनों परिवार की उम्मीदें क्या है. अगर लड़का कामकाजी पत्नी चाहता है तो लड़की के करियर और फ्यूचर को समझना चाहिए. लड़की शादी के बाद लड़की परिवार और जॉब को कैसे मैनेज करेगी. अक्सर शादी के बाद लड़कियों से ज्यादा उम्मीद हो जाती है 

समझदारी 

रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है. सादी के बाद हर एक दिन नए जैसा नहीं होता है. कभी-कभी जिम्मेदरियां बढ़ती है, तो कभी-कभी मतभेद भी बढ़ जाता है. ऐसे में लड़की के अंदर समझदारी होनी चाहिए. ये देखना जरूरी है कि लड़की किसी भी मुश्किल समय को कैसे हैंडल करती है. मुश्किल समय में क्या रिएक्शन देखती है. समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है या छोटी बात पर नाराज हो जाती है. रिश्ते में शांति बनाने के लिए लोगों का इमोशनल रूप से समझदार होना बेहद जरूरी है. 

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About the Author
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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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