रिलेशनशिप की शुरुआत में अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं ये बातें, बाद में होता है पछतावा!

रिलेशनशिप की शुरुआत में सबकुछ फिल्मी लगता है. घंटों बात करना, हाथों में हाथ डालना, मीठी बाते करना सबकुछ बहुत अच्छा लगता है. कई बार प्यार में इंसान की आंखें बंद हो जाती है ऐसे में वह छोटे-छोटे रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देते हैं. बाद में चलकर यही रिश्ते के लिए जहर बन जाते हैं.

रिश्ते की शुरुआत में सबकुछ जल्दी करना

अगर आपका पार्टनर रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, जैसे कुछ ही हफ्तों में शादी की बात करना, बहुत जल्दी मिलना-जुलना यह रेड फ्लैग का संकेत हो सकता है. हेल्दी रिश्ता धीरे-धीरे बनता है. पार्टनर को एक दूसरे को जानने का समय मिलता है.

ब्राउंड्रीज की नहीं होती है कद्र

हर इंसान की अपनी पर्सनल ब्राउंड्रीज होती है. अगर आपका पार्टनर आपकी ना को नहीं समझता है जैसे देर रात को फोन पर बात करने के लिए दबाव डालना, जबरदस्ती कहीं चलने को बोलना. यह सब पार्टनर के असम्मानजनक मानसिकता को दिखाता है. हेल्दी रिश्ते में पार्टनर एक दूसरे की ब्राउंड्रीज का सम्मान करते हैं.

बहुत ज्यादा पजेसिव होना

हल्की ईर्ष्या होना आम बात है लेकिन पार्टनर का जलन या शक करना सही नहीं है. आप किस्से बात कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं यह एक खतरा है जो कि दर्शाता है कि वह आप पर भरोसा नहीं करता है. वह आपको कंट्रोल करना चाहता है.

