शादी से कर दें इनकार, लेकिन दहेज मांगने वालों से न कराएं बेटी की शादी, वरना होता रहेगा ऐसा खतरा

दहेज मांगने वाले परिवार से शादी करना बेटी के जीवन को खतरे में डालने जैसा है. ऐसे रिश्ते में न प्यार होता है, न सम्मान, बल्कि लड़की पर हमेशा दबाव, तनाव और अपमान का बोझ रहता है. इसलिए शादी से पहले ही दहेज की मांग करने वाले से साफ इंकार करना जरूरी है.
Dowry: भारत में दहेज प्रथा लंबे वक्त से सामाजिक बुराई के रूप में जानी जाती है. सरकार और समाज लगातार जागरूकता फैलाने के बावजूद आज भी कई जगह दूल्हे के परिवार शादी में दहेज की खुलकर या छिपकर मांग करते हैं. माता-पिता अक्सर समाज के दबाव या बेटी की जल्दी शादी कराने के कारण समझौता कर लेते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज जिंदगीभर पछतावे का कारण बन सकता है. हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि लालची ससुराल वालों ने बहु को तंग किया या जान से मार दिया. दहेज मांगने वाले से बेटी की शादी कराने के कई खतरे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे 5 बड़े रिस्क
1. शादी के बाद बढ़ सकती है दहेज की मांग
शादी के वक्त अगर एक बार दहेज की मांग पूरी कर दी जाती है, तो यह सिलसिला अक्सर वहीं खत्म नहीं होता. कई बार ससुराल वाले बाद में और ज्यादा पैसों, गहनों या गाड़ियों की डिमांड करने लगते हैं. इससे लड़की लगातार मेंटल प्रेशर और तनाव झेलती रहती है.
2. घरेलू हिंसा का खतरा
दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और उसके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक हिंसा करने की आशंका बढ़ जाती है. आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिनमें दहेज न लाने के कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है. ऐसी सिचुएशन बेटी की जिंदगी को नर्क बना सकती है.
3. सेल्फ रिस्पेक्ट और रिश्तों पर असर
जब शादी पैसों और चीजों के लेने-देने पर बेस्ड हो, तो रिश्ते में प्यार और सम्मान की जगह कमी रह जाती है. दहेज लेने वाला परिवार अक्सर लड़की को बराबरी का दर्जा नहीं देता. इससे उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे-धीरे खत्म होने लगता है.
4. आर्थिक बोझ और परिवार पर दबाव
दहेज देने से लड़की के मायके वाले भारी आर्थिक बोझ तले दब जाते हैं. कई बार परिवार कर्ज में डूब जाता है या अपनी जमा-पूंजी गंवा बैठता है. इसके बावजूद उन्हें ससुरालवालों की तरफ से ताने और अपमान झेलने पड़ते हैं.
5. बेटी की सेफ्टी और फ्यूचर रिस्क
दहेज मांगने वाला परिवार कभी भी सुरक्षित माहौल नहीं दे सकता. वहां बेटी का भविष्य हमेशा खतरे में रहता है. ऐसी शादी में वह कभी खुलकर अपनी इच्छाएं या फैसले नहीं ले पाती. कई बार तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लड़की को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है.