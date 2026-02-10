Advertisement
trendingNow13104089
Hindi NewsरिलेशनशिपRelation-Sipping ने बदल दी प्यार की परिभाषा, जानें क्यों युवाओं को भा रहा है ये नया कॉन्सेप्ट

Relation-Sipping ने बदल दी प्यार की परिभाषा, जानें क्यों युवाओं को भा रहा है ये नया कॉन्सेप्ट

Relation Sipping Relationship Trend: आज के भागदौड़ भरे दौर में प्यार और रिश्तों की परिभाषा तेजी से बदल रही है. पहले के समय में रिश्तों को नाम देना, कमिटमेंट और भविष्य की प्लानिंग बेहद जरूरी मानी जाती थी और लोग इसे लेकर काफी सीरियस भी थे. अब आजकल की जनरेशन इससे दूरी बनाती चली जा रही है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Relation-Sipping ने बदल दी प्यार की परिभाषा, जानें क्यों युवाओं को भा रहा है ये नया कॉन्सेप्ट

पहले के समय में जहां लोगों को रिश्तों को समय देना अच्छा लगता था वहीं आजकल लोग रिश्तों से भागते रहते हैं. पहले लोग श्तों को नाम देना, कमिटमेंट और भविष्य की प्लानिंग करना काफी जरूरी मानते थे. पर अब वहीं युवा पीढ़ी इन सबसे थोड़ा दूरी बनाती नजर आ रही है. इसी बदलती सोच के बीच Relation Sipping नाम का एक नया रिलेशनशिप ट्रेंड सामने आया है जो खास तौर पर Gen Z के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. ये ट्रेंड उन लोगों के लिए है जो रिश्ते तो चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी दबाव और जिम्मेदारी के उन रिश्तों में रहना पसंद होता है. प

रिलेशन सिपिंग क्या है
आज के समय में ट्रें में चल रहा रिलेशन सिपिंग एक ऐसा नया रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग रिश्ते को धीरे धीरे और सीमित रूप में जीते हैं. इसमें न तो पूरी कमिटमेंट होती है और न ही रिश्ते को कोई बड़ा लेबल दिया जाता है जिसका मतलब है कि रिश्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. Gen Z इस ट्रेंड को इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि इसमें आजादी और इमोशनल कनेक्शन है और रिश्तों का बोझ नहीं है. ये ट्रेंड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग है.

आजादी रखती है मायने
ये ट्रेंड बिल्कुल वैसा है जैसे कोई गर्म चाय या कॉफी को धीरे धीरे पीता है वैसे ही इस ट्रेंड में प्यार और साथ को भी धीरे धीरे महसूस किया जाता है. इसमें लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बात करते हैं, बाहर घूमते हैं लेकिन खुद को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पार्टनर जैसे टैग में बांधना जरूरी नहीं समझते हैं. आज की जेन जी जनरेशन करियर, पढ़ाई और पर्सनल ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड है जिस वजह से लोग ऐसे रिश्के चाहते हैं जो उन्हें खुशी दें न कि स्ट्रेस. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों पसंद कर रहे हैं Gen Z 
कई रिसर्च के अनुसार Gen Z को ये ट्रेंड इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें कम ड्रामा और ज्यादा क्लैरिटी होती है. लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि ये रिश्ता कहां तक है और इससे क्या उम्मीद रखनी है. इससे इमोशनल हर्ट होने का खतरा भी कम हो जाता है. साथ ही इसमें ब्रेकअप जैसा भी कुछ नहीं होत है क्योंकि दोनों लोगों को पता होता है कि कभी ना कभी अलग होना ही है. एक तरह से इस रिश्ते में लोग टाइम पास कर रहे होते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

relation sipping

Trending news

'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
Sudama Pandey Dhumil
संसद के मौन होने पर दागे सवाल,रोटी से सत्ता को सीधी चुनौती;कौन थे साहित्य के सुदामा
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
DNA
रील पर बहस करने लगे भारतीय नेता, क्यों 12 सेकंड्स का वीडियो बना विवाद का मुद्दा?
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
sharad pawar
तेजी से सेहतमंद हो रहे शरद पवार, अस्पताल से डिस्चार्ज कब होंगे, परिवार ने बताया
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
India-US Deal
AI इंपैक्ट समिट में दिखेगा भारत-US डील का जलवा, सामने आई फ्यूचर की 'सुनहरी' तस्वीर
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान