Relation-Sipping ने बदल दी प्यार की परिभाषा, जानें क्यों युवाओं को भा रहा है ये नया कॉन्सेप्ट

पहले के समय में जहां लोगों को रिश्तों को समय देना अच्छा लगता था वहीं आजकल लोग रिश्तों से भागते रहते हैं. पहले लोग श्तों को नाम देना, कमिटमेंट और भविष्य की प्लानिंग करना काफी जरूरी मानते थे. पर अब वहीं युवा पीढ़ी इन सबसे थोड़ा दूरी बनाती नजर आ रही है. इसी बदलती सोच के बीच Relation Sipping नाम का एक नया रिलेशनशिप ट्रेंड सामने आया है जो खास तौर पर Gen Z के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. ये ट्रेंड उन लोगों के लिए है जो रिश्ते तो चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी दबाव और जिम्मेदारी के उन रिश्तों में रहना पसंद होता है. प

रिलेशन सिपिंग क्या है

आज के समय में ट्रें में चल रहा रिलेशन सिपिंग एक ऐसा नया रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग रिश्ते को धीरे धीरे और सीमित रूप में जीते हैं. इसमें न तो पूरी कमिटमेंट होती है और न ही रिश्ते को कोई बड़ा लेबल दिया जाता है जिसका मतलब है कि रिश्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. Gen Z इस ट्रेंड को इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि इसमें आजादी और इमोशनल कनेक्शन है और रिश्तों का बोझ नहीं है. ये ट्रेंड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग है.

आजादी रखती है मायने

ये ट्रेंड बिल्कुल वैसा है जैसे कोई गर्म चाय या कॉफी को धीरे धीरे पीता है वैसे ही इस ट्रेंड में प्यार और साथ को भी धीरे धीरे महसूस किया जाता है. इसमें लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बात करते हैं, बाहर घूमते हैं लेकिन खुद को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पार्टनर जैसे टैग में बांधना जरूरी नहीं समझते हैं. आज की जेन जी जनरेशन करियर, पढ़ाई और पर्सनल ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड है जिस वजह से लोग ऐसे रिश्के चाहते हैं जो उन्हें खुशी दें न कि स्ट्रेस.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों पसंद कर रहे हैं Gen Z

कई रिसर्च के अनुसार Gen Z को ये ट्रेंड इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें कम ड्रामा और ज्यादा क्लैरिटी होती है. लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि ये रिश्ता कहां तक है और इससे क्या उम्मीद रखनी है. इससे इमोशनल हर्ट होने का खतरा भी कम हो जाता है. साथ ही इसमें ब्रेकअप जैसा भी कुछ नहीं होत है क्योंकि दोनों लोगों को पता होता है कि कभी ना कभी अलग होना ही है. एक तरह से इस रिश्ते में लोग टाइम पास कर रहे होते हैं.